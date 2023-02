Derfor smider hun tøjet

En stor-struttende kjole er næsten et must i Melodi Grand Prix.

Sådan en havde 34-årige Mariyah LeBerg også på, da hun indtog scenen i Arena Næstved lørdag aften til årets store popbrag.

Men 'Human'-sangerinden havde kun stået foran publikum i et øjeblik, før kludene begyndte at ryge.

Mariyah LeBerg i påklædt tilstand. Foto: Henning Hjorth

Først smed hun skoene, så røg handskerne og smykkerne, inden kjolen fløj af den rutinerede sanger.

Så stod hun der i en sort t-shirt, og det var lige i overkanten for Dansk Melodi Grand Prix' svar på Pippi Langstrømpe.

Hoppende og dansede rundt rev hun til sidst blusen af og stod tilbage i undertøj.

Chief 1 har været med til at skrive nummeret 'Human', som Mariyah LeBerg synger. Foto: Henning Hjorth

- Da vi fandt på det her, var det faktisk min oprindelige idé, at jeg også ville smide makeuppen. Jeg ville helt ind til mennesket. Jeg ville gerne illustrere budskabet i den her sang. Det er fint nok at have stort skrud på. Det kan man godt føle sig godt tilpas i, men det er også helt i orden ikke at have noget som helst på og bare være mennesket.

- Er du selv komfortabel med at stå på scenen næsten uden tøj på?

- Ja! Hvorfor ikke. Det giver sangen et ekstra lag - også fordi jeg selv er tvillingemor, og min krop ser ikke ud, som den gjorde før. Det synes jeg også, at der er noget sejt i at stå frem med. Det er sådan her, jeg ser ud. Det er sådan her, de fleste mennesker ser ud, og det er så fucking i orden, siger Mariyah LeBerg.

Så er der kun undertøjet tilbage. Foto: Henning Hjorth

