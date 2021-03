'Det var en katastrofe'

Lørdag aften løb Dansk Melodi Grand Prix 2021 over skærmen, og her indtog The Cosmic Twins bestående af tvillingerne Chris og Alec scenen med deres bud på en vindersang, 'Silver Bullet'.

Og selvom de to unge fyre var blevet spået en plads i top tre af en lang række bookmakere, måtte de gå tomhændede hjem uden en plads i superfinalen og erkende, at seerne ikke havde været med dem.

Hjemme i stuerne var der da også delte meninger om tvillingernes performance, der blandt andet involverede et 'forsvindingsnummer', hvor der hjemme i stuerne skulle opstå tvivl om, hvorvidt der var en eller to på scenen.

'Tvillingerne burde være med i X Factor..... Så piv falsk og ringe var det. Blachman ville være stolt', skrev en for eksempel.

'Nøj - de tvillinger var en katastrofe', skrev en anden, mens flere kommenterede, at de ikke forstod meningen med forsviningsdelen.

Erkender: Det er en kæmpe fordel

'Fyr og Flamme' endte som bekendt med sejren.

Andre var dog mere positivt stemte og mente, at tvillingerne var et friskt og anderledes pust.

Chris og Alec selv var da også godt tilfredse med deres præstation, da Ekstra Bladet talte med dem efter lørdagens Grand Prix.

- Vi er dybt taknemmelige for at have været med. Vi er i højt humør, og det har været en fed rejse, selvom vi da ikke vil lægge skjul på, at det havde været fedt at være i top tre. Men glæden overskygger det, lød det fra Alec, der blev suppleret af Chris:

- Vi kom ind til det og ville bruge det som springbræt, og det har vi gjort. Så vi er glade for vores indsats og for, at vi måtte være med.

Tvillingerne gav den hele armen lørdag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Kritikken tager The Cosmic Twins derfor også med ophøjet ro.

- Der vil altid være delte meninger, men den respons, vi har fået personligt, har kun været positiv. På Instagram har vi lige nu over 50 ulæste beskeder, og alt det, vi har set indtil nu, har været positivt. Så det er vi glade for, siger Chris.

De har dog bemærket, at deres lille forsvindingsnummer er blevet modtaget blandet ude i stuerne.

- Det er nok ikke gået igennem hos alle, og det er også en svær én at gennemføre. Vi synes, det var en god og sjov idé, lyder det fra Chris.

'Det er så ringe': Nu svarer DR

Tvillingerne fortæller dog samtidig, at det ikke var alt, der gik efter planen under lørdagens Grand Prix.

- Til sidst i sangen overvældede glæden mig så meget, at jeg ikke kunne synge videre, og jeg tog mikrofonen væk og kiggede på Alec. Jeg kunne ikke holde det inde, siger Chris og fortsætter:

- Jeg havde tabt pusten og manglede luft også. Det, folk ikke ser på tv, er jo også, at jeg også midt i nummeret løber hele vejen rundt om scenen som en del af vores lille synsbedrag. Jeg skal løbe på næsten maxkapacitet for at nå tilbage og synge mit vers, så jeg var vildt forpustet, og det er en svær kombintation.

Fadøls-fest for få: Tam fejring

Ekstra Bladets musiknamelder Thomas Treo har anmeldt Dansk Melodi Grand Prix 2021, og står det til ham, behøver der ikke komme en 2022-udgave af showet. Læs hans anmeldelse her(+)