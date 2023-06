Dildoparty på Roskilde Festival: Sexlegetøj hitter

Du behøver ikke at score på Roskilde Festival for at få en orgasme. En sexshop, hvor du kan købe sexlegetøj, er nemlig rykket ind

Urin, støv, regn og sex.

Der er det meste i luften på Roskilde Festival, men en ting er sikkert: Her behøver man ikke at dele sovepose med en anden for at få en orgasme.

Sexshoppen Peech er nemlig for andet år i træk rykket ud midt på Roskilde Festival, og det er der mange festivalgæster, der benytter sig af, fortæller Peechs medstifter Clara Damgaard Andersen.

- Sexlegetøj, t-shirts eller prævention - vi har både slikkelapper og kondomer, folk kommer virkelig og køber, fortæller Clara Damgaard Andersen, der tilføjer, at det mest er om aftenen, at folk hiver dankortet frem og forsøder sexlivet.

Clara Damgaard Andersen er direktør i Peech. Hun fortæller, at det især er om aftenen, at folk kommer sexlegetøj. Foto: Signe Skov

- Om dagen kommer de ind og er nysgerrige, og om aftenen kommer de ind og køber, siger Clara og tilføjer, at bestselleren på Roskilde Festival er en mindre vibrator, som man 'lige kan have med i tasken'.

Således ser en af bestsellerne ud. En lille vibrator, som man sagtens kan have med i tasken. Foto: Signe Skov.

Og også de gæster, som Ekstra Bladet fredag mødte, synes, at sexlegetøj på en festival er en god idé.

- Nogle gange kan sexlegetøj gøre sex med en partner bedre, men nogle gange kan det jo også gøre, at man lige beslutter sig for 'ej, jeg tror ikke, at jeg skal have sex med den person, jeg tror bare, at jeg skal hjem', lød det blandt andet fra Enhedslistens Rosa Lund, der holdt oplæg til Peech dildoparty, der løb af stablen fredag middag.

Enhedslistens Rosa Lund var at finde, da Peech fredag holdt dildoparty. Her holdt hun oplæg for at sætte fokus på sex og samtykke. Foto: Signe Skov

Fortrydelsespiller boomer

Men hvor flere af festivalsgæsterne husker sexlegetøjet, når der i teltdugens mørke skal hygges, så står det ikke helt til på samme måde, når det kommer til præventionen.

Det apotek, der er rykket ind på Roskilde Festival, oplever nemlig et boom i salget af fortrydselssspiller.

- Jeg har ikke nogen tal på det, men mit skøn er, at hver sjette - af begge køn - der handler her, køber fortrydelsespiller, fortæller apotekeren Nadja til Ekstra Bladet.

