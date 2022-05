Direkte tilbage til krig

I nat kunne det ukrainske band Kalush Orchestra lade sig hylde som vinder af Eurovision Song Contest på scenen i Torino, men krigen er i fuld gang i deres hjemland.

Kort før Kalush Orchestra gik på scenen, fortalte forsangeren, Ole Psuik, til det svenske Expressen, at de står i en meget svær situation, og at de er bekymret for deres familie og venner hjemme i Ukraine.

- Det er meget hårdt og svært at håndtere de her følelser, sagde Psuik til mediet og fortalte, at når de er færdige med konkurrencen skal han tilbage til Ukraine og hjælpe folk, der ikke har råd til mad eller tag over hovedet.

Forsangeren fra bandet, har en frivillige organisation i Ukraine, hvor de hjælper alle under krigen. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Efter Ruslands invasion af Ukraine er sangen 'Stefania' kommet til at få stor betydning for mange, og allerede inden konkurrencen gik i gang, var Ukraine storfavoritter hos bookmakerne.

Men på trods af den store opbakning fra fans i hele verden, har tankerne stadig været på hjemlandet.

- Der er mange bombealarmer, der lyder dagligt i den by, jeg kommer fra, sagde Oleh Psiuk og fortsatte:

- Man ved aldrig, hvad der vil ske. Jeg har allerede mistet to venner i krigen, så det er meget hårdt og svært at håndtere de her følelser.

Bandet fik særlig tilladelse fra de ukrainske myndigheder til at forlade Ukraine for at deltage i sangkonkurrencen. Alle mænd mellem 18 og 60 år skal nemlig blive i Ukraine og forsvare landet.

Danser i krig

En af bandets dansere er dog blevet i Ukraine, hvor han befinder sig i frontlinjen for at beskytte deres hjemland.

- Vi taler med ham, han har det godt lige nu, sagde Oleh Psuik.

Mens England blev vinder med juryernes øjne, så var Ukraine så stor en vinder blandt seerne, at sejren uden den miste tvivl kom i hus lige omkring klokken 01.

Ukraine fik 192 stemmer af fagjuryerne, men seerne gav rekordmange. 439 ud af 460 mulige. Det er aldrig set før Eurovisions 66 år lange historie.