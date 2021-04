Distortion aflyst

Danmarks største gadefestival, Distortion, bliver aflyst for andet år i træk.

Forsamlingsforbud og udfordring med coronapas er årsagen til, at festivalen må aflyse. Det vil nemlig blive svært at tjekke, om de glade festivalgæster har et gyldigt coronapas.

Det oplyser Distortion i en pressemeddelelse.

Distortion er kendt for to dage med folkelige gadefester i København, og brugsområderne på Nørrebro og Vesterbro er så store og forgrenede, at det ikke er muligt at gøre brug af coronapas-løsningen.

Festivalen skulle være fundet sted fra 2. til 6. juni.

Festivalens stifter og direktør, Thomas Fleurquin, er skuffet over, at Distortion endnu en gang må aflyses.

- Det føles uvirkeligt at skulle aflyse to år i træk. Vi er meget kede af det over for publikum, artister og partnere. Vi kommer til at prøve at afholde alternative åbne begivenheder i byrummet i løbet af sommeren – men hvem ved, hvad det kan blive til, siger Thomas Fleurquin i pressemeddelelsen.

Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus, Jonas Bjørn Jensen, bakker op om festivalens beslutning.



– Det er selvfølgelig mega-ærgerligt, og jeg er virkelig trist over, at Distortion igen må aflyse. Vi trænger virkelig til at komme ud og genopdage byen sammen. Men selvfølgelig er det fuldt forståeligt, situationen taget i betragtning, og jeg er glad for, at Distortion ikke tager nogen chancer i forhold til vores folkesundhed.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Distortion-chef Thomas Fleurquin.