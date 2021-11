DR aflyser julefrokost

Der bliver ingen julefrokost for DR's medarbejdere. Frygt for smittespredning har fået ledelsen til at droppe den

Mange danskere ser frem til et af øjets højdepunkter på arbejdspladsen. Julefrokosten.

Men igen i år må medarbejderne på DR undvære. Frygt for at sprede coronasmitte har fået ledelsen til at aflyse.

Det bekræfter DR over for Ekstra Bladet.

- Vi følger fortsat myndighedernes retningslinjer, men ud fra et forsigtighedsprincip har vi besluttet, at vi må tage ekstra tiltag for at begrænse smittespredning i DR.

- Vi vil gerne passe på medarbejderne, og så har vi derudover en helt særlig beredskabsforpligtelse til altid at kunne udkomme. Set i det lys, mener vi, det mest forsvarlige er at udskyde store sociale arrangementer, så vi gør, hvad vi kan for at minimere smitte og opretholde produktionen, siger Niels Ammitzbøll, der er underdirektør i DR og formand for DR’s coronagruppe.

Rekord i 2021

Antallet af coronasmittede i Danmark har været stødt stigende den seneste måned. Torsdag er der registreret 4013 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De seneste smittetilfælde er fundet blandt 174.423 PCR-test. Det giver en andel af smittede - positivprocent - på 2,3 procent, hvilket er på niveau med den seneste tid.

Torsdagens smittetilfælde er højeste antal på én dag i 2021. Det er samtidig tredje gang under coronaepidemien i Danmark, at der er registreret over 4000 smittede på et døgn.

