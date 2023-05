DR-chef efter flop: En af de bedste

Var Eurovision fodbold, han man måske fyret træneren, men det er ikke et emne for Erik Struve Hansen, mener han selv

Arbejdet på at undgå endnu en fiasko til næste års Eurovision er allerede i gang, lover DR's Grand Prix-chef, der fastholder, at Danmark stillede med en virkelig god sang til årets popdyst

Det lader ikke til, at den danske Grand Prix-chef helt forstår, hvorfor Europa ikke sendte Reiley videre til lørdagens finale ved Eurovision Song Contest.

Erik Struve Hansen, der er øverstkommanderende i DR, når det kommer til Melodi Grand Prix, mener stadig, at årets danske bidrag til verdens største musikkonkurrence er en ægte banger.

- Det er helt oprigtigt en af de bedst-skrevne og mest moderne popsange, der overhovedet er i det Eurovision, sagde han torsdag aften, da han efter den danske fiasko prøvede at forklare, hvorfor det gik så galt. Igen.

Ikke siden 2019 har Danmark haft billet til den eftertragtede finale.

- Hvis de sange (Danmark dystede mod i semifinalen, red.) er repræsentative for den musiksmag, der er i de andre lande, så er det ikke så underligt, siger Erik Struve Hansen om det danske exit.

Posen er rystet

Grand Prix-ekspert Morten Madsen forklarede efter det danske Eurovision-farvel, at den nye skuffelse bør få DR til at se nøje på, hvem der stiller op til Dansk Melodi Grand Prix - og hvem der dermed har chancen for at skulle repræsentere Danmark ude i Europa.

Den kritik bragte Ekstra Bladet videre.

- Er det tid til at ryste posen blandt dem, der skal udvælge sange til Dansk Melodi Grand Prix?

- Det er jo utroligt forskellige sange, der har været med de sidste tre år, hvor vi ikke er gået videre. Der er posen blevet rystet big time. Jeg kan ikke mindes et nummer fra Danmark, der på nogen måde har virket så moderne og current, som jeg synes, at Reileys sang gør. Det er nærmest lyden af fremtidens popmusik, og det kan være, at det var for meget for lige præcis de smagsløg, der sidder og ser Eurovision, sagde DR-chefen.

- Er det sjovt at være Grand Prix-chef i DR?

- Ja, det er det. Men det er da ærgerligt nu. Er der noget, jeg gerne ville, så var det at være i Eurovision-finalen.

Trænerskifte

- Havde det været et fodboldhold, havde man måske valgt at skifte træneren. Er det på tide?

- Det synes jeg jo ikke selv. Nu er jeg jo forholdsvis ny på den her post, og jeg regner ikke selv med, at jeg stopper foreløbig.

- Så hvad har du i posen til næste år, så vi når den finale?

- Jeg har et hold, som allerede fra det danske Melodi Grand Prix var slut, har lagt sig i selen for at skabe det bedste felt til det danske Grand Prix næste år, og som arbejder benhårdt for, at vi får et supergodt dansk Melodi Grand Prix og selvfølgelig også en sang, som så kan tage os i den finale.

Trods Reileys exit er det rød/hvide håb i årets Eurovision ikke helt slukket. På det cypriotiske hold er der hele tre danskere med i kulissen.

Selvom Danmark ikke er med i lørdag aftens finale, dækker Ekstra Bladet den naturligvis live. Det er lørdag aften klokken 21.

