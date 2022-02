DR i modangreb: Rusland skal UD!

Rusland bliver umiddelbart ikke udelukket fra Eurovision - trods deres invasion af Ukraine.

Det oplyste EBU, European Broadcast Union, torsdag.

Det har vakt en del kritik, blandt andre fra SVT (Svensk Television, red.), der har beordret, at EBU gentænker deres beslutning.

Nu tilslutter DR sig koret og kræver, at EBU vælger at udelukke Rusland fra Eurovision, der løber af stablen i maj i Italien.

Det oplyser Gustav Lützhøft, der er ledende redaktionschef for Dansk Melodi Grand Prix.

- Først og fremmest vil jeg sige, at det er en alvorlig og ekstremt ubehagelig situation, der udspiller sig i Ukraine lige nu, siger han og fortsætter:

- Hos DR finder vi det forkert, hvis Rusland skal deltage i Eurovision, som situationen er nu. Det er DR's holdning. Og den kommunikerer vi til EBU. Vi er i løbende dialog med dem, lyder det fra Gustav Lützhøft.

- Hvad mener I om EBU's udtalelse om, at Rusland skal kunne være med, fordi Eurovision er et apolitisk event?

- Vi er uenige i EBU's vurdering i dette tilfælde. Med tanke på den meget alvorlige situation i Ukraine lige nu, finder vi det uforeneligt med Eurovisions værdier, at Rusland deltager.

Tydelig udmelding

- Hos DR plejer I jo ikke ligefrem at udtale jer politisk. Hvordan kan det være, I alligevel gør det nu?

- Det er fordi, det er en alvorlig og ubehagelig situation, og det er sket på meget kort tid. Så vi kommer til at følge situationen tæt og forholde os til det løbende. Men som det er nu, synes vi, at situationen er uforenelig med, at Rusland kan deltage i Eurovision.

DR melder klart ud om Ruslands deltagelse i Eurovision. Foto: Jens Dresling

- Kan det her ende med at få konsekvenser for Danmarks deltagelse? At vi simpelthen boykotter Eurovision, hvis Rusland er med?

- Vi følger situationen. Den har udviklet sig den seneste dags tid, og vi følger den tæt, og så vil vi forholde os til det på et senere tidspunkt. Men vi mener, det er forkert, hvis Rusland deltager.

- Hvordan kommer I til at kommunikere jeres holdning til EBU?

- Det er en sag mellem os og EBU. Men det er en tydelig udmelding, der kommer fra os, siger Gustav Lützhøft.