DR reagerer efter fiasko: - Vi tager alle råd ind

Der skal nye og mere ambitiøse boller på suppen, hvis DR skal have held med at få en Eurovision-sang i finalen.

Sådan lød krikken tirsdag aften fra melodigrandprix-eksperten Ole Tøpholm, der i en årrække kommenterede showet for DR.

Det er nemlig andet år i træk, at Danmark misser finalen, fordi sangen bare ikke passer til konceptet.

Sidste år var det en dansksproget, 80'er-inspireret glad popsang med Fyr og Flamme, vi sendte, mens 2022-buddet på en dansk Eurovision-sang var et rocknummer fra et pigeband.

Ingen af delene virkede, må Erik Struve Hansen erkende. Han er programansvarlig chef for Dansk Melodi Grand Prix hos DR - altså manden med ansvaret for fiaskoen.

Erik Struve Hansen er ærgerlig over, at Danmark ikke er med i finalen. Foto: Anthon Unger

- Det er klart, at når vi kommer hjem, vil vi kigge på, hvordan vi kommer videre, for jeg er da også super ærgerlig over at stå her og synes, at de har gjort det hamrende godt og så alligevel ikke vinder nok stemmer i Europa til at gå videre til en finale, siger han om Reddi.

Ifølge Erik Struve Hansen var det sange med et stærkt nationalt afsæt, der klarede sig godt i tirsdag aftens semifinale i Torino. Derfor skal bud på en dansk Eurovison-sang også have et meget tydeligt afsæt i Danmark.

- Det er det, der ligesom er vores mission med det danske melodigrandprix, siger han og fortæller, at udgangspunktet skal være den danske musikscene, som den ser ud lige nu.

Ifølge Ole Tøpholm kunne det trænede Eurovision-øre høre allerede fra start, da sangene til det danske grandprix blev præsenteret, at der ikke var et Eurovison-hit blandt de otte sange. Så måske var det værd at lytte til dem med de trænede ører - grandprixfansene og eksperterne.

Reddi var klar på mere Eurovision-eventyr, men sådan blev det ikke. Foto: Anthon Unger

- Vi tager alle råd ind og hører sindssygt meget efter, hvad der bliver sagt i alle fora. Både fra hardcore fans, der har nogle supergode meninger om, hvad en god grandprixsang skal have. Men også fra dem, der sidder og vælger sangene ud, der er dybt professionelle, som har rigtig meget forstand på at udvælge de gode popsange.

- Men måske ikke Eurovision-sange?

- Jeg synes, at det er en god sang, vi har sendt, og det har danskerne jo også syntes, siden den vandt Dansk Melodi Grand Prix, siger han og kalder Eurovision for fuldstændig utilregneligt. Det er umuligt at gennemskue, om det er en ballade eller et rocknummer, der vil klare sig godt. Det skifter fra år til år, siger han.

Erik Struve Hansen kan dog ikke se for sig, at Danmark sender en sangerinde i badedragt eller et par artister i gakkede ulvekostumer til konkurrencen i jagten på en succes.

- Ikke sådan lige umiddelbart, fordi det synes jeg ikke sådan lige umiddelbart er ekstremt dansk.

- Men kan vi love hinanden, at vi ikke står i denne her situation igen næste år?

- Det er sindssygt svært at love, men jeg håber det i hvert fald ikke!