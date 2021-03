DR skævvrider dyst: Her er fordelen

Når Dansk Melodi Grand Prix lørdag aften sendes direkte på DR1, vil seerne uden tvivl kunne nynne med på nogle af sangene, mens andre bidrag til konkurrencen vil være ganske ukendte.

Der er nemlig kæmpe stor forskel på, hvor meget de otte numre er blevet spillet i radioen.

På DRs egne kanaler er nogle af sangene blevet spillet igen og igen på P4, mens andre kun er blevet sendt ud i æteren ganske gå gange på den noget mindre P5.

Fair?

Det er i hvert fald et vilkår, hvis man vil deltage i Grand Prix'et og lege med DR.

- Jeg tror, at de fleste mennesker har en forventning om, at Grand Prix'et er fair og lige. Så det er nok en overraskelse for mange, at det ikke er sådan. Men det er helt og holden DR der bestemmer og det er deres ret. Men det smager ikke så godt, vil jeg da godt sige, siger Anders Fredslund-Hansen fra The Cosmic Twins' pladeselskab.

Kun to gange er 'Silver Bullet' med The Cosmic Twins blevet spillet på DR. Foto: Betina Garcia.

De kosmiske tvillinger er dem, der er blevet spillet mindst i radioen. To gange er det blevet til, mens Chief 1 og Thomas Buttenschøns sang, 'Højt over skyerne' er blevet spillet 200 gange på DRs kananler.

Men det kan ikke være anderledes, mener DRs talsmand for Grand Prix'et Gustav Lützhøft.

- Vi har valgt at gøre det sådan, at vi stiller Grand Prix-sangene til rådighed for danskerne op til Grand Prix'et, og vi har sørget for, at de alle er sendt afsted med samme tryk. Det vil sige, at de alle sammen er blevet spillet på P3, P4 og i 'Aftenshowet'. Derefter har sangene deres eget liv i radioen og på streamingtjenesterne, siger han til Ekstra Bladet.

Overblik: Så meget er sangene spillet 'Højt over skyerne' med Chief 1 og Thomas Buttenschøn:

200 afspilninger 'Står lige her' med Emma Nicoline

98 afspilninger 'Øve os på hinanden' med Fyr og Flamme

52 afspilninger 'Everything is alright' med Mike Tramp

52 afspilninger 'Abracadabra' med Claudia Campagnol

11 afspilninger 'Beautiful' med Jean Michel: 'Beautiful'

8 afspilninger 'Hvileløse Hjerter' med Nanna Olivia

8 afspilninger 'Silver Bullet' med The Cosmic Twins

- Men i og med, at Grand Prix'et holdes på DR, kunne I godt sørge for, at alle bidrag fik samme opmærksomhed inde for jeres mure. Hvorfor gør I ikke det?

- Radiostationerne på DR er underlagt redaktionel frihed. Derfor giver de give sangene forskelligt liv. Det er noget, vi følger tæt, og vi har ikke set en sammenhæng i, at de sange, der har været i en god rotation, typisk klarer sig godt i Grand Prix'et, siger Gustav Lützhøft.

- Fredag spiller Mike Tramp i 'Fællessang' 24 timer før, han stiller op til Grand Prix på selvsamme kanal. Er det fair, at give ham den fordel?

- Vi har valgt at trække Grand Prix'et i en retning, hvor vi gerne vil arbejde sammen med de dygtige sangere og sangskrivere, vi har i Danmark. Mike Tramp er et etableret navn i forvejen – også i Grand Prix-sammenhæng. Så at han bliver inviteret ind i 'Fællessang', ser jeg ikke noget mærkeligt i. Ligesom med de sange, der bliver spillet i radioen, er det en anden redaktion, der har taget den beslutning. Det er et vilkår, at nogle vil få mere opmærksomhed end andre deltagere op til showet, både på DR’s egne platforme og hos andre medier, som fx jer, siger DRs talsmand for Grand Prix'et.