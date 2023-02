DR undskylder skandaleshow

DR undskylder for de kaotiske scener, der udspillede sig ved lørdagens Melodi Grand Prix. Men de fastholder, at showet var godt

Guantanamo-basen kan i fremtiden overveje at udskifte waterboarding som torturmetode med en tvungen visning af Dansk Melodi Grand Prix 2023.

For det var en sand pinsel at komme igennem sangkonkurrencen. Det var Ekstra Bladets læsere rørende enige om, da der lørdag aften blev sendt Grand Prix på DR1.

Reiley vinder Melodi Grand Prix: - Tusind tak, Danmark! Reiley vinder Melodi Grand Prix: - Tusind tak, Danmark!

DR formåede at smadre showet med en afstemning, der var så sort, at ingen fattede den, og alle fortsat må være i tvivl om, hvad pokker der skete. Den gratis stemme-app virkede heller ikke for store dele af dem, der ville stemme. Og det betød, at de blev opfordret til at sende sms'er til en krone stykket, hvis de ville gøre deres stemme gældende.

Ekstra Bladet var lørdag aften i kontakt med flere fanmedier, som forlangte en undskyldning fra DR for det ringe show.

Undskylder

Og det hjælper Ekstra Bladet gerne med.

Annonce:

Derfor må det også være et plaster på såret for de mange fans, at Ekstra Bladet nu har fået DR til at lægge sig ned. Omend et ringe plaster af slagsen - for DR er på uforståelig vis stadig stolt over showet som helhed.

- Jeg vil gerne sige undskyld for de problemer, der var med appen. Jeg vil ikke sige undskyld for showet, for det var sindssygt flot, og de otte artister leverede et brag af et show, siger programansvarlig Erik Struve til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Er jeg ked af, at appen gik ned? Ja, det er jeg. Og jeg er virkelig ked af den gene, det har givet for seerne midt i den fest, jeg ellers synes, vi fik skabt.

- Det var et kaos uden lige at overvære afviklingen af afstemningen. Hvad fanden var det, der skete?

- Der var for mange, der stemte på én gang. Det betød, at serveren til den app, vi har bestilt ved en leverandør, gik ned. Det bliver undersøgt, hvordan det kunne ske. Jeg tror, at jeg er en af dem, som også er lidt ærgerlig over det.

Artiklen fortsætter under videoen ...

DR's programansvarlige for Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, fortæller til Ekstra Bladet, at der ikke var nogen økonomisk bagtanke med stemme-appens nedbrud

Annonce:

Vil ikke offentliggøre afstemningen

Man skal dog ikke regne med at komme til at gå afstemningen efter i sømmene. Den er lagt bag lås og slå i DR Byen.

- Hvornår udgiver I sms og app-stemmerne?

- Jeg tror ikke, vi udgiver det. Det plejer vi ikke at gøre.

Hvorfor offentliggør i ikke stemmerne for at skabe fuld klarhed omkring stemmeresultatet? Det har man tidligere gjort i 'X Factor' og 'Talent'.

- Det er, fordi det er en konkurrence, og vi har fra start aftalt med kunstnerne, at vi ikke dvæler ved, hvem der fik færrest stemmer eller var lige ved at komme med. Det har de ikke fortjent. De har leveret alt, hvad de kunne. Så det er princippet bag den beslutning.

- Hvorfor blev det ikke gjort gratis at stemme via sms, nu hvor den gratis app ikke virkede?

- Det kunne vi ikke nå at lave om. Kedlerne kørte på højtryk, og jeg kender ikke 100 procent systemet bag, men det kunne ikke ændres midt i kampens hede.

- Hvor meget mere har I tjent på, at der i år var 55 procent af stemmerne, der kom fra sms'er til 1 krone stykket?

Annonce:

- Vi har ikke gjort det her af økonomiske årsager. Det kan jeg sige.