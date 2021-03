Drama i kulissen: Ballade før Melodi Grand Prix

DR: Vi går efter et fair Grand Prix



Hvorfor DR ikke har ønsket Ben & Tan tilbage i Grand Prix'et svarer DR's talsperson for Dansk Melodi Grand Prix, Gustav Lützhøft på her:

- Det har vi ikke, fordi vi synes, at det vigtigt, at Dansk Melodi Grand Prix skal være en fair konkurrence, hvor alle deltager på lige vilkår. Altså at alle, der ønsker at deltage sender deres bidrag ind, og sangene udvælges på den måde. Det har vi fundet mest fair.

- Så hvis de havde sendt en sang ind, var de blevet vurderet på lige fod med alle andre?

- Ja, det var de.

- DR har tidligere år uddelt wildcards til adskillige deltagere, som man specifikt ønskede i konkurrencen. Det kunne man også have gjort til Ben og Tan, kunne man ikke?

- Det kunne man måske godt. Men igen, vi synes, at det er mest fair, at alle deltagere er valgt på lige vilkår. Jeg er helt enig i, at det er super ærgerlige omstændigheder, der gjorde, at Ben & Tan ikke fik deres Eurovision-moment, men det er ude af vores hænder.

- Mange andre nationer har givet sidste års vinder en ny chance. Kan du forstå det?

- Der er gode grunde til at gøre det og gode grunde til at lade være. Vi har valgt det sidste, fordi vi synes, at det er mest fair.

- DR har heller ikke ønsket, at de kommer og spiller deres vindersang under showet. Hvorfor?

- Vi ville gerne have dem med i showet, og vi har været i dialog med dem og deres hold. Men vi er ikke nået til enighed om en måde, der gav mening for alle parter. Præcis hvad vi har drøftet, synes jeg, skal være et rum mellem os og Ben & Tans hold.

- De er blevet tilbud at være blomsterpiger, hvilket de har sagt nej til. Hvem skal dele blomster ud?

- Det er ikke fair, at siger, at de er blevet tilbudt at være 'blomsterpiger'. Vi har haft en længere dialog om, hvordan de redaktionelt kunne være med i showet, uden direkte at optræde, så vi kunne fejre dem igen. Det har desværre ikke kunne lade sig gøre at blive enige, men nej, der var selvfølgelig ikke tale om, at de skulle være 'blomsterpiger'. Jeg er da ked af, hvis de opfatter det sådan.