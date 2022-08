Drama på Smukfest: Hentet i ambulance

Sent lørdag aften indtog Dizzy Mizz Lizzy Stjernescenen på festivalen.

Og koncerten udviklede sig dramatisk, da den undervejs måtte afbrydes. Ifølge bt.dk stod der imens på et skilt:

'Af hensyn til din sikkerhed afbryder vi koncerten midlertidigt.'

Efter cirka 10 minutter blev koncerten dog genoptaget med beskeden fra forsanger Tim Christensen, at en person havde fået et ildebefindende.

Til Ekstra Bladet fortæller talsmand Søren Eskildsen søndag morgen, at en person blev fragtet væk fra festivalområdet i ambulance.

'Ja, vi kan bekræfte, at koncerten blev afbrudt for at vores sundhedsfaglige beredskab kunne arbejde', skriver han i en mail og fortsætter:

'Vedkommende blev fragtet med ambulance væk fra festivalområdet.'

Tilstand ukendt

Personens tilstand kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Ekstra Bladet har opfølgende spurgt talsmanden, om man kender personens tilstand, og om man er sikker på, at der var tale om et ildebefindende. Her lyder beskeden:

'Vi har ikke yderligere kommentarer'.

Forsinkelsen kom dog ikke til at betyde det store for musikprogrammet, da Dizzy Mizz Lizzy var årets sidste kunstner på Stjernescenen.

Søndag er sidste dag på festivalen, hvor blot to scener holder åbent. Her spiller blandt andre Queen Machine, Kesi og TV-2.