Dropper Fredagsrock: Det skal de i stedet

Det har ikke været noget nemt år for landets koncertarrangører, hvor udsættelser og aflysninger har stået i kø. Også forlystelsesparken Tivoli i København er ramt af pandemiens vilkår.

Der er fortsat udsigt til, at gæsterne må vente på ubestemt tid, hvis de ønsker at gå til Tivolis meget besøgte koncerter om fredagen, der også er kendt som Fredagsrock.

Derfor vil Tivoli nu søsætte et nyt musikalsk koncept fra 21. maj, mens ventetiden står på, lyder det fra forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Konceptet hedder Havefest og kommer til at bestå af tre mindre koncerter hver eneste fredag.

På scenerne vil blandt andre Christopher, Peter Sommer, Faustix, Søs Fenger og Hans Phillip optræde.

- Tiden er endnu ikke til de store, tætte forsamlinger, som vi kender fra Fredagsrock. Men vores gæster og den danske musikbranche trænger til livemusik igen, siger Frederik Wiedemann, Tivolis kulturdirektør, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Så nu udnytter vi, at Tivoli har over 80.000 kvadratmeter have midt i København, hvor vi kan sprede publikum ud på flere udendørs scener og områder med hygge, mad og drikke - under trygge forhold, forsikrer han.

Premiere 21. maj

Havefest vil få premiere 21. maj og vil overholde de gældende coronakrav, understreger Tivoli. Det vil være et siddende publikum, som vil sidde klar ved de tre scener.

Forlystelsesparken karakteriserer selv Havefest som 'en hybrid mellem en fredagsbar og endagsfestival'.

Koncerterne vil begynde fra klokken 16.00, og det vil samtidig også være muligt at lytte til musik fra forskellige dj's undervejs.

Tivoli oplyser, at hvis publikum tager godt imod Havefest, skal konceptet - når Fredagsrock vender tilbage - ses som en udvidelse og opvarmning til den ugentlige store Fredagsrock-koncert på Plænen i Tivoli.

Et andet musikkoncept hos Tivoli vil også vende tilbage, oplyser Tivoli.

For Lillefredag vil genopstå, hvor kunstnere igen hver eneste torsdag vil indtage scenen foran Plænen.

Også her kommer publikum til at være siddende, når blandt andre Lord Siva og Emil Stabil går på.