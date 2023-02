Dropper sagsanlæg mod teater

Tidligere teaterdirektør Jon Stephensen, der i dag sidder i Folketinget for Moderaterne, dropper sit sagsanlæg mod sin tidligere arbejdsplads, teatret Aveny-T.

Det oplyser han i en mail til Ritzau.

Jon Stephensen, der havde stået i spidsen for teatret siden 2011, blev afskediget i maj sidste år, da bestyrelsen havde mistet tilliden til ham.

Bestyrelsen oplyste i en pressemeddelelse i maj blandt andet, at der på det seneste var konstateret 'en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold'.

Men den fyrede teaterchef så anderledes på sagen og anlagde i juni sag for brud på ligebehandlingsloven.

Han mente, at opsigelsen reelt bundede i hans politiske virke, og at han som medlem af Moderaterne havde skrevet en kronik.

Det er netop det politiske arbejde, som Jon Stephensen mandag bruger som årsag til at droppe sagsanlægget.

Annonce:

Det er ifølge ham 'ikke foreneligt' at bestride posterne som blandt andet kultur- og udenrigsordfører samt sidde i diverse udvalg og samtidig føre sag mod teatret.

- Jeg har derfor besluttet at hæve retssagen mod teatret, så jeg fremover kan fokusere 100 procent på politik, skriver han.

Jon Stephensen stoppede arbejdet med øjeblikkelig virkning efter meddelelsen fra Aveny-T's bestyrelse i det sene forår.

Knap en uge senere - den 2. juni - blev det meddelt, at skuespilleren Thomas Levin ville tiltræde som konstitueret direktør på teatret.

I august 2022 kom det frem, at Jon Stephensen i sin tid som teaterdirektør i mindst tre tilfælde havde tilbudt syge skuespillere 5000 kroner for at gennemføre en forestilling.

Det skrev mediet Zetland, som efter at have talt med medarbejdere på teatret kunne beskrive arbejdsmiljøproblemer på stedet.

Fra 1. oktober blev der fundet en fast afløser i Marianne Klint, der skiftede fra en stilling som direktør for Teater Momentum i Odense. Den stilling havde hun bestredet siden 2009.

- Jeg tror, teatret er på vej på fode på en god måde og er et rigtigt godt sted, og jeg glæder mig bare til at fortsætte det arbejde, Thomas har sat i gang, sagde Marianne Klint efter udnævnelsen.