Ed Sheeran-kaos fortsætter

Et mål om at stoppe billet-snyd har udviklet sig til billet-kaos hos Billetlugen få dage før mega-koncerter med verdensstjernen Ed Sheeran. Direktør opfordrer kunderne til at have tålmodighed

Kedlerne må køre på højtryk i Billetlugens kundeservice.

Sidste uge beskrev Ekstra Bladet, at Billetlugens kunder var rasende over ringe kundeservice på Trustpilot op til de kommende kæmpe-koncerter på Amager med verdensstjernen Ed Sheeran, der løber af stablen fra onsdag til lørdag.

Og nu, på dagen for den første koncert, er der stadig stor frustration og forvirring at finde hos flere kunder, selvom Billetlugen har skruet op for bemandingen i kundeservice siden sidst.

Skal lukke konen ind og tage hjem

Et af de store problemer er, at billetterne, for at undgå snyd, er personligt knyttet til køberen. Men det betyder, at navnet på billetterne skal ændres, hvis man for eksempel har købt billetter i gave, men ikke selv skal med til koncerten.

En af de frustrerede kunder er 57-årige Michael Pedersen. Han købte sidste år to billetter til sin kone og datter.

Annonce:

Men fordi han ikke har kunnet få hjælp til at ændre navnet på billetterne gennem kundeservice, bliver han nu nødt til selv at troppe op, vise sit ID, lukke kone og datter ind og tage hjem igen.

Han bor heldigvis i Tårnby, tæt på koncerten, men er ikke ovenud glad for løsningen.

- Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg boede på Fyn. Jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil sætte en stopper for snyd og svindel. Men det her er jo at gå langt over grænsen, siger han

Artiklen fortsætter...

Onsdag aften skal Michael Pedersen en tur til koncert. Ikke for at se den, men for at lukke sin kone og datter ind. Privatfoto

Mandag rådede Billetlugens kundeservice Michael Pedersen til at sætte de gamle billetter til salg via platformen fanSALE og herefter købe nye billetter.

Men han er ikke villig til at tage risikoen, da det ikke er givet, at billetterne overhovedet bliver solgt.

- Vi har overvejet at sælge dem. Men problemet er, at jeg jo ret beset ikke ved, om de bliver solgt.

Brugte ferien i telefonkø

Også Maria de Pineda har bøvlet med Billetlugen den seneste halvanden måned.

Annonce:

Mandag lykkedes det hende at få ændret navnet på billetterne gennem kundeservice. Men hun er utilfreds med, at det skulle tage så lang tid.

- Jeg er lige startet arbejde igen efter tre ugers ferie, og jeg har brugt størstedelen af min ferie på at sidde og ringe derind. Og der må sidde mange andre, der er lige så frustrerede, siger hun.

Hun undrer sig også over, at Billetlugen på sin hjemmeside skriver, at det ikke er muligt at få ændret navnet på billetterne, selvom det alligevel lykkedes for hende.

- Jeg synes, de har givet os fejlinformation. Der er ingen, der har oplyst mig om, at de kan sende mig en overdragelse af billetterne, når man endelig kommer igennem på telefonen.

Reaktion efter Trustpilot-klage

50-årige Jens Schlegel var mandag så frustreret over Billetlugens håndtering, at han skrev en vred 1-stjerne-anmeldelse på Trustpilot.

Piben fik så en anden lyd, da Billetlugen rent faktisk reagerede på klagen, og pludselig lykkedes det at få navnet ændret over telefonen på få minutter.

Annonce:

- Jeg synes, det blev håndteret godt fra dem, siger Jens Schlegel, der også trækker sin trussel om aldrig igen at bruge Billetlugen i land, siger han.

Han spekulerer dog stadig over, hvad der var sket, hvis ikke han havde brokket sig.

- Jeg er bestemt ikke frustreret længere. Men det kan jo ikke være rigtigt, at man skal skrive en dårlig Trustpilot-anmeldelse, før de ringer én op.