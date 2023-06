Efter afbud: Vender tilbage til scenen

Hvis man har billetter til Odense Sommerrevy, så er der gode nyheder.

Et af showets helt store stjerner, skuespillerinden Vicki Berlin, vender tilbage til scenen, efter at hun tidligere havde meldt afbud på flere forestillinger.

Det oplyser Odense Sommerrevy selv i et opslag på Facebook.

'Så er vi igen originalbesætning og glæder os til de sidste to spilleuger, hvor vi giver den fuld gas i teltet' står der i opslaget, der fortsætter:

'Tak til Charlotte Guldberg, som lavede en fantastisk feberredning i sidste uge, der gjorde det muligt at gennemføre alle planlagte forestillinger.'

Det var kritisk sygdom i familien, der fik Vicki Berlin til på ubestemt tid at melde afbud til revyen.

'Jeg er utrolig glad for, at Charlotte har valgt at springe til. Vi kender jo heldigvis Charlotte godt, og hun kender teltet godt, da hun var med i revyen i 2017. Hun er hamrende dygtig og hurtig. Det kræver det også, når det skal gå så stærkt'.

'Jeg er naturligvis lykkelig over, at vi ikke skal hen og aflyse forestillinger. Samtidig er jeg naturligvis påvirket af den situation, Vicki står i, så lige nu handler det bare om, at hun får fred og ro og tid med familien i en svær tid', lød det i en pressemeddelelsen, der blev sendt ud af revydirektør og ejer, Lars Arvad, hvori det fremgik at revyen på ubestemt tid måtte køre uden Vicki Berlin på scenen.

De næste år kan Vicki Berlin også opleves på revey-scenen. Hun har nemlig indgået en treårig kontrakt med revyen og medvirker derfor i Odense Sommerrevy i 2023, 2024 og 2025.

Odense Sommerrevy løber frem til 10. juni.