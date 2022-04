Efter aflysninger: Endelig tilbage!

Store fadøl, lederhosen og orkester-musik.

Det har været savnet på verdens største øl-festival, Oktoberfest, der har været sat på pause af to omgange på grund af den verdens-omspændende pandemi.

Men nu vender festen tilbage i 2022.

Det fortæller Münchens borgmester, Dieter Reiter, på et pressemøde fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Der vil være en festival uden restriktioner, som forhåbentlig vil give en masse mennesker en masse sjov.

Ikke en let beslutning

Selvom corona-restriktionerne er på retræte flere steder i verden, lever coronavirussen stadig.

Derfor har det heller ikke været en let beslutning for borgmesteren i München at lukke op for festivalen uden restriktioner.

- Jeg håber ikke, at situationen vil udvikle sig i efteråret, lyder det fra Dieter Reiter med henvisning til, at corona-virussen kan blusse op igen.

Festivallen bliver afholdt mellem 17. september og 3. oktober og tiltrækker i omegnen af seks millioner mennesker fra hele veden.