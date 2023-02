Efter Grand Prix-kaos: Nu reagerer Heino

Teknikproblemer og et afstemningssystem, der gav både seere og superfans grå hår, stjal opmærksomheden ved Melodi Grand Prix lørdag.

Men komiker Heino Hansen, der stod i front for showet sammen med den erfarne tv-vært Tina Müller, står ikke tilbage med en oplevelse af kaos. Tværtimod.

'Min oplevelse var, at det er noget af det sjoveste, jeg har prøvet. Det var spændende at opleve hele maskineriet indefra. Jeg har sjældent været på produktioner med større optursmennesker', skriver han i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter med at rose sin medvært:

'Tina Müller er helt enormt sjov at arbejde sammen med - og det gælder faktisk alle ringene i vandet af mennesker på Melodi Grand Prix.'

Læs også: Smukt som et vådeskud

Annonce:

Megaskønt og pissegod musik

Og de rosende gloser stopper ikke der. Komikeren deler også roser ud til både publikum, deltagere og arenaen i hjembyen Næstved.

'Hvor er det megaskønt i de her bland-selv tv-tider, at der stadig er events, der samler danskerne om noget på samme tid - og som folk har en mening om. Det elsker jeg', skriver han og konkluderer:

'Jeg synes, Arena Næstved gjorde sig enormt flot på tv. Publikum gav den altså gas. Jeg havde en skøn oplevelse med Melodi Grand Prix. Synes musikken var pissegod, faktisk. Stemningen var vild'.

Heino Hansen håber, at fremtiden byder på mere samarbejde med Tina Müller. Foto: Henning Hjorth

At teknikken stod af midt i konkurrencen, ærgrede dog Heino Hansen på deltagernes vegne.

Annonce:

'Jeg er okay med at padle. Det er ikke værre end at optræde til en julefrokost hos et vvs-firma. Der kan du heller ikke bruge dit manus til særligt meget. Det gjorde mig tryg, at det var Tina, der var med i båden. Kæft, et anker hun er. Tidspunktet var supersynd for deltagerne. Jeg ved, hvordan det er at optræde i konkurrencer. De har været superspændte lige der. Men de klarede genen virkelig flot alle ni', skriver Heino og slår fast:

'Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu. Men jeg savner allerede Tina Müller. Måske vi skal stille op for Danmark ved OL i toerkajak - vi er i god træning med at padle sammen'.

Undskyld til seerne

De tekniske udfordringer under showet fik efterfølgende DR til at komme med en uforbeholden undskyldning til seerne.

Men selvom Heino Hansen understreger, at han intet havde at gøre med den del, vil han også gerne benytte lejligheden til at undskylde, fortæller han.

Det blev færøske Reiley, som løb med sejren. Foto: Henning Hjorth

Det er nemlig kommet ham for øre, at han rettede på sine briller på 'en irriterende måde'.

Annonce:

'Teknikken kan jeg ikke gøre for. Jeg vil dog gerne sige undskyld til hele Danmark for min måde at rette på mine briller på. Jeg lægger mig fladt ned. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør sådan - men I må tro på mig, når jeg nu står frem og siger, at det ikke var for at ødelægge jeres aften og/ eller fremtidige liv her på planeten jorden. Det bliver med svejseskærm en evt. næste gang. Lover, sværger, mener', skriver han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tina Müller.

Læs mere om Melodi Grand Prix her:

Et helvede: Kræver undskyldning

Endnu en skandale: Smadrede DR favoritten?

Reiley vinder Dansk Melodi Grand Prix 2023

Derfor smider hun tøjet

Helt blankt: Historisk tragedie

Afviser flerkoneri: Deler ikke kærester

Kritik af DR: Det er ikke fair