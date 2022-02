Efter hård kritik: Museumsdirektør stopper efter 25 år

Kunstmuseet Arken i Ishøj skal have ny direktør.

Museet fortæller i en pressemeddelelse, at Christian Gether stopper efter 25 år på posten.

- Jeg har ikke lagt skjul på over for bestyrelsen, at mit 25-års jubilæum var en milepæl for mig og et naturligt tidspunkt at indstille karrieren på, siger Gether.

Han fortsætter dog på posten, indtil en afløser er fundet.

73-årige Gether har stået i spidsen for museet i næsten hele dets levetid. Han tiltrådte i februar 1997, da den hidtidige direktør, Anna Castberg, måtte fratræde efter mindre et år på posten. Det skete, fordi hun havde opgivet falske oplysninger om sine uddannelser.

Ifølge bestyrelsesformand Eva Hofman-Bang har Christian Gether været med til at sætte museet på den københavnske vestegn på kunstens verdenskort.

- Christian Gether har skrevet dansk museumshistorie med sin indsats på Arken, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun nævner i den forbindelse udstillinger med kunstnere som blandt andre Ai Wei Wei og Olafur Eliasson, ligesom Arken også har udstillet værker af Picasso og Van Gogh.

På det seneste har der dog været blæst om Arken. I november kom det frem, at en stor del af medarbejderne på museet har oplevet krænkende adfærd inden for de senere år.

Samtidig er museets økonomi hårdt ramt af en såkaldt renteswapaftale fra 2009, som har udhulet egenkapitalen kraftigt.

Og senest blev Christian Gether i sidste uge kritiseret for, at han i tre tilfælde har indkøbt værker fra sin søns galleri til Arkens kunstsamling.