Efter hærværk: Fremtiden er usikker

Fremtiden for Asger Jorn-maleriet 'Den Foruroligende Ælling' er usikker, efter at maleriet den 29. april blev udsat for hærværk.

Det siger museumsdirektøren på Museum Jorn i Silkeborg, Jacob Thage.

- Vi ved endnu ikke, om vi kan udstille billedet i sin originale form. Det håber vi stadigvæk, men det kommer til at tage uger og måneder at finde ud af, hvordan man kommer til at kunne udstille det, og i hvilket omfang billedet kan reddes, siger han.

Det var provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard, der med kontaktlim og tusch begik hærværk mod maleriet.

Ifølge museumsdirektøren er det en permanent tusch, der er blevet brugt i forbindelse med hærværket.

Tuschen er trængt ind i malingen, og kontaktlimen er trængt ind i de revner og krakeleringer, der er i maleriet.

- Vi håber stadig, at det kan reddes, men vi ved ikke, hvilke varige mén der kan komme.

- Det er noget, der kommer til at tage rigtig lang tid at udbedre.

Kan ikke retfærdiggøres

I forbindelse med hærværket har maleriet været udsat for en hårdt pres på lærredet, som også har givet nogle ødelæggelser, tilføjer Jacob Thage.

'Den Foruroligede Ælling' blev skabt i 1959, ved at Asger Jorn malede over et maleri, han havde købt på et loppemarked.

Ibi-Pippi har udtalt til TV 2 Østjylland, at hærværket handler om ejerskab, og at hun har 'lige så meget ret, som Jorn havde, til at skamfere det oprindelige værk'.

Det er museumsdirektør Jacob Thage ikke enig i.

- Hverken vold eller hærværk kan retfærdiggøres ved at kalde det kunst, siger han.

Museum Jorn skal internt diskutere, om der skal beskyttelsesglas eller andre sikkerhedsforanstaltninger til for at beskytte værker mod hærværk i fremtiden, fortæller museumsdirektøren.