Efter kæmpe forvirring: Sådan bliver Fredagsrock i Tivoli

Et stort kaos under Fredagsrock i Tivoli gav anledning til, at der nu har er et system til reservation af pladser til koncerter. Men det har om muligt skabt endnu større forvirring. Nu forklarer direktør, hvad der skal ske

Fredag er der traditionen tro Fredagsrock i Tivoli, men denne gang skal gæster reservere en plads i parken, hvis de vil ind til koncerten.

Det besluttede Tivoli, efter at der sidste fredag var et regulært kaos i forlystelsesparken, hvor tusinder af unge blev lukket ude, og flere forcerede hegnet til parken for at komme ind.

- Pladsreservation har vi jo indført for at prøve at dæmme op for det, der skete sidste fredag, hvor mange gik forgæves. Så vores første og vigtigste budskab er: Du skal ikke komme derind, hvis du ikke har en pladsreservation. Det er ligesom det, der er hele formålet med det.

- Inden klokken 16 er haven jo åben for vores gæster, og de behøver ikke en pladsreservation. Men den træder i kraft klokken 16, hvor man skal præsentere både en entrebillet eller et tivolikort og en pladsreservation for at komme ind efter klokken 16, siger kommerciel direktør Niels Erik Folmann til Ekstra Bladet.

'Ikke super optimalt'

Der er dog ingen regler uden undtagelser, og i dette tilfælde er undtagelsen, at hvis du har reserveret et bord på en af parkens restauranter, så kan du komme ind uden pladsreservation.

- Vi prøver at holde hånd i hanke med, hvor mange vi er i haven, så vi ikke kommer i den situation, at vi skal lukke dørene, fordi det bliver folk kede af. Så har de taget turen langvejs fra og kan ikke komme ind, og det er ærgerligt.

- Nu har vi haft to fredage til at træne, det er ikke gået super optimalt, så næste skruetrækker i værktøjskassen hedder pladsreservation, og så er jeg sikker på, vi får en meget roligere både indgang, men også koncert fredag.

- Jeg kan se, mange på sociale medier skriver, 'jamen så møder vi jo bare op 15.45 og bliver derinde til koncerten'. Hvordan vil I sikre, at dem, der har bestilt plads, også kommer ind?

- Der har vi faktisk tællere, så vi kan se, hvor mange der er i haven. Hvis vi kommer frem til 15.45 eller tidligere og kan se, at vi med antallet af pladsreservationer og dem, der allerede er i haven, rammer loftet, så kan vi også helt ekstremt komme i den situation, at vi er nødt til at lukke haven.

- Men det vil være, som det altid er i Tivoli. Sådan vil det også være en lørdag til Halloween eller på et andet tidspunkt. Hvis der er for mange i haven, så træder der nogle andre regler i kraft, og så siger vi, 'nu kan du ikke komme ind', siger Niels Erik Folmann.

Flere unge mennesker hoppede over hegnet, da de blev afvist ved indgangen til Tivoli. Foto: Frederikke Stage

Vil have pengene tilbage

Efter udmeldingen om, at man nu indfører pladsreservation, har flere på sociale medier truet med at bede om at få pengene tilbage for deres tivolikort. Men det er ikke helt ligetil.

- Hvis du har købt et tivolikort, som du ikke har aktiveret endnu, så kan du selvfølgelig få pengene tilbage igen. Men hvis du for eksempel har været herinde sidste fredag og er begyndt at bruge kortet, så er det klart, at så kan du ikke få pengene tilbage.

- Men det er vigtigt at sige, at tivolikortet ikke giver automatisk adgang - det gør det aldrig. Vi har måske flere hundredtusinde, som har et tivolikort, men vi har jo ikke plads til flere hundredtusinde i parken. Så der står også i vores kortbestemmelser, at vi aldrig kan garantere, at du kan komme ind. Det skal jo være sikkert og trygt at være her, siger Niels Erik Folmann.

Sådan har reglerne for kortet dog altid været.

- Det er ikke kun til Fredagsrock. Man kunne også forestille sig en søndag, der var meget populær - for eksempel mors dag, hvor alle pludselig tropper op med deres mor - så vil vi også være nødt til at lukke døren. Men det sker heldigvis ultrasjældent, siger Niels Erik Folmann.

Fredag spiller danske Aqua i Tivoli, og pladsreservationerne hertil blev i forbindelse med indførslen af det nye system og krav revet væk på blot en time.

