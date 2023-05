Efter kæmpe skandale: Reiley møder fup-kvartet

Sidste års udgave af Eurovision Song Contest udviklede sig til en regulær skandale, da det efter popdysten blev bekræftet, at hele seks lande havde snydt med stemmerne i den anden af de to semifinaler.

Aserbajdsjan, Montenegro, Georgien, Rumænien, Polen og San Marino fuskede med stemmerne fra fagjuryen og gav - ifølge EBU, der er organisationen bag Eurovision - hinanden markant flere og højere point, end de gav de øvrige lande.

En pinlig sag for EBU, der med røde ører måtte udsende en pressemeddelelse, hvor snyderiet blev bekræftet.

I årets udgave af verdens største musikkonkurrence er Danmark havnet i semifinale med hele fire af de lande, der sidste år fuskede med stemmerne fra fagjuryen.

Reiley skal sætte sin lid til seernes stemmer. Foto: Henning Hjorth

Fup-kvartet

Danske Reiley skal torsdag aften dyste om en finaleplads med fup-kvartetten Polen, Rumænien, San Marino og Georgien.

Men der er ingen grund til at være bekymret for at snyderiet gentager sig. Det mener DRs programansvarlige chef for Dansk Melodi Grand Prix og Eurovision, Erik Struve Hansen, der er helt tryg ved årets konkurrence.

- Ja, det er jeg. Snyd hører ingen steder hjemme i sådan en konkurrence. Det er trist, at nogen har været så desperate, at de har snyd. De har fået kraftig reprimande, og at være så dum at gøre det to gange, har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at nogen er, siger han til Ekstra Bladet.

Juryen fyret

I år er afstemningsproceduren i semifinalerne ændret, så det kun er seernes stemmer, der afgør, hvem der tager en plads i finalen. Tidligere har seernes og fagjuryens stemmer talt 50 procent hver. Om ændringen skyldes sidste års snyd, ved Erik Struve Hansen dog ikke.

- EBU har ikke været ude og sige, at der er en direkte sammenhæng mellem ændringerne og sidste års snyd. Men der der mange, der ser en sammenhæng. Jeg kan godt følge dem, men igen så er det ikke den officielle grund, siger han.

- Har I fra DR bedt EBU om en slags garanti for, at der ikke sker snyd igen?

- Nej, EBU har allerede tydeligt kommunikeret, at det ikke er i orden. Og jeg synes, at det var rigtigt, at de gik offentligt ud med, da det blev opdaget. Det dårlige eksempel blev udstillet, og jeg er sikker på, at det ikke kommer til at gentage sig, siger Erik Struve Hansen.

Privatfoto

