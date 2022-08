Efter kaos: Nu jubler Smukfest

Natten til torsdag udbrød der kaos på Smukfest, da koncerter med både Justin Bieber og Kashmir sluttede nogenlunde samtidig.

Det medførte en større menneskemængde, der havde svært ved at komme hjem. Flere tog sagen i egen hånd og vadede på vejene side om side med shuttlebusserne, der måtte sænke farten af sikkerhedsmæssige årsager, hvilket medførte forsinkelser og større køer, så shuttlebustrafikken til sidst måtte indstilles.

Sikkerhedschef Thomas Rydahl kunne ydermere fortælle til Ekstra Bladet, at enkelte i den vrede menneskemængde havde både slået, spyttet på og kastet ting efter frivillige medhjælpere.

Natten til fredag var derfor imødeset med både spænding og måske en lille smule frygt.

Men det var der ingen grund til. Til Ekstra Bladet fortæller sikkerhedschef Thomas Rydahl nemlig, at kaos natten til torsdag ikke gentog sig.

- Vi havde en virkelig hyggelig dag i skoven og en god fest, hvor folk slap håndbremsen - men fulgte vores anvisninger, så det var stille og roligt, da turen gik hjem til soveposen torsdag, fortæller han.

- Kørte shuttlebus-ordningen hele natten, eller måtte den indstilles igen?

- Shuttlebusserne kørte helt som planlagt, fortæller Thomas Rydahl.

Sikkerhedschef ved Smukfest, Thomas Rydahl. Foto: Per Lange

Han beskrev torsdag over for Ekstra Bladet, at han havde helt ondt i hjertet over den behandling, hans medarbejdere var blevet udsat for natten til torsdag, men i dag er smilet tilbage, da han kan fortælle, at ubehagelighederne synes stoppet.

- Vi er så glade for at kunne sige, at vi oplevede, at vores gæster også gav deres bidrag til en god og rar stemning i skoven i aftes, siger han.