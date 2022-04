Efter kaos: Tivoli overvejer ændringer

Efter stort kaos ved Fredagsrock i Tivoli overvejer de at lave et bookingsystem

Der var lagt op til en stor musikalsk aften i Tivoli med Andreas Odbjerg og Artigeardit på plakaten, men Tivoli blev offer for deres egen succes.

Der var nemlig ikke plads til flere gæster på plænen, og derfor blev dørene lukket for tusindvis af håbefulde fans allerede klokken 20.19. Det fik mange forventningsfulde unge mennesker til at protestere og kravle over hegnet.

Adfærden er ifølge pressechef Torben Plank 'fuldstændig uacceptabel'.

Lørdag formiddag blev Tivolis ledelse kaldt til et opsamlingsmøde for at drøfte fremtiden for Fredagsrock.

- Som varslet meldte vi udsolgt og lukkede portene i forbindelse med koncerten. Det betød en del skuffede mennesker. Vi sikrede os, at de gæster, der var der, fik en god koncertoplevelse. Men mange kom desværre forgæves, og alt for mange forcerede hegnet, siger Torben Plank til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det kommer vi fremover til at politanmelde. De bringer sig selv i fare. Vi oplever fortsat, at nogle unge mennesker udviser en uacceptabel adfærd, og vi tror, det skyldes coronanedlukninger. Mange af gæsterne er førstegangs gæster. Vi påtager os den opgave, at der skal være sikkerhed i Tivoli.

Overvejer pladsreservation

Tivoli har nu fundet nye værktøjer frem fra værktøjskassen til at forbedre sikkerheden ved de fremtidige fredagskoncerter.

- Det kunne være en form for pladsreservation for populære arrangementer i Tivoli. Det har vi haft succes med under covid-19. Men det er ikke endeligt vedtaget, siger Torben Plank.

Spænder I ben for jer selv ved at have så store kunstnere på plakaten, hvis I ikke har kapaciteten til det?

- Vi har valgt at køre med lavere kapacitet, end vi normalt gør på baggrund af koncerten sidste fredag.

Hvis du var en af de mange håbefulde fans, der gik forgæves fredag aften, kan du få dine penge refunderet eller ombyttet til en anden dag, hvor der er Fredagsrock, fortæller Torben Plank.