Efter komplet kaos i Køge: Nu reagerer han

Joey Moe nåede kun at spille i få minutter, inden hans koncert ved Køge Festuge måtte afbrydes pga. sikkerhedsmæssige årsager. 'Pas på hinanden', skriver han på Instagram og har filmet en video

Som Ekstra Bladet tidligere fredag skrev, var der her til aften kaos ved Køge Festuge.

Festivalen var således nødt til at lukke ned lang tid før tid af sikkerhedsmæssige årsager.

Alt for mange mennesker forsøgte således at komme frem til en koncert, og hele situationen fik Køge Festuge til tage beslutningen om at standse musikken og sende alle gæsterne væk.

- Beslutningen blev taget af arrangørerne i samarbejde med os, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mikael Rahn til Ekstra Bladet.

Nu reagerer personen, der spillede på scenen, da alt gik amok.

Han hedder Joey Moe, og var sat til at spille klokken 20.30.

Spillede få minutter

Det skete da også. Men blot få minuntter.

Det siger Joey Moe selv i en story på sin Instagram-profil, som du kan se her.

- Kære kære kære Køge Festuge. Jeg hedder Joey, og jeg skulle have været oppe på scenen og spille. Jeg ankom og spillede i et par minutter, og så var der ellers lukket og slukket for os allesammen', lyder det fra musikeren og sangeren, inden videoen cutter.

Desuden opfordrer han i en tekst folk til at være forsigtige:

'Pas nu på hinanden', skriver hitmageren således.

På Køge Festuges Instagram har de delt samme video med Joey, men da er den en anelse længere. Her siger Joey Moe desuden, at han er berørt:

- Det gjorde mig sindssygf ked af det. Jeg havde glædet mig utroligt sammen med mit band og menneskerne omkring, lige fra vi blev modtaget ved køreporten, til vi stod deroppe med mikrofonen tændt. Prøv at høre - vi er blevet lukket ned, og vi skal respektere, hvad politiet siger.

- Pas på hinanden derude - seriøst. Det er ikke alle, der oplever det - nogen har stået i baren og har ikke fattet, hvad der er sket. Med god grund - det er en stor plads med mange mennesker. Der var gang i den, så pas på hinanden. En anden god gang, lyder det i story, som du kan se her.

Efter Joey Moe skulle artist og dj Faustix, alias Morten Brangstrup Olsen, som er gift med den kendte influencer Irina Olsen, have spillet på scenen som det sene act klokken 22.45 ved festugen.

Det kom dog ikke til at ske, og det hårdtpumpende energibundt med de sprøde dance-toner måtte tage slukøret hjem til bopælen i Nivå igen.

Vi arbejder på en kommentar til misæren fra Faustix.

De sociale medier er i kølvandet på publikumskaos i Køge gået amok med beskyldninger, oplevelser og rygter på kryds og tværs, hvilket selvsagt også har skabt en del 'fake news' undervejs.

Faktisk så meget, at Midt- og Vestsjællands politi måtte gå ud på det sociale medie X og sige, man skal passe på, hvad man skriver i cyberspace.

Politiet er fortsat talstærkt til stede ved festugen, der altså er lukket ned, siger vagtchefen, og man vil opleve mange mennesker i og omkring Køge her til aften.

Politiet og arrangørerne skal nu drøfte, hvordan en lignende situation kan undgås, når festivalen fortsætter i morgen.

Eller rettere: HVIS den fortsætter.

Ekstra Bladet følger sagen.