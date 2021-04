Efter krænkende adfærd: - Det er uacceptabelt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Det Kongelige Teater har valgt at aflyse den kommende sæsons helaftensballet 'Frankenstein' efter oplysninger om krænkende adfærd fra en gæstekoreograf.

I en pressemeddelelse skriver Det Kongelige Teater, at flere personer har været udsat for krænkende adfærd under prøveforløb i 2018 og 2019.

Teaterchef Kasper Holten vil ikke komme kommentere, hvor mange personer det drejer sig om eller komme nærmere ind på karakteren af den krænkende adfærd.

Vil skærpe fokus

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det er uacceptabelt adfærd, der har ført til aflysningen af forestillingen.

- Det er i klar modstrid den adfærd, der ønskes inde på teateret. Derfor var vi heller ikke i tvivl om, at vi skulle aflyse forestillingen.

- Prøverne var tilbage i 2018 og 2019. Hvorfor kommer det først frem nu?

- Det har taget den tid, der har været brug for. Men det fortæller i hvert fald, at vi skal skærpe fokus. Det er vores ansvar som ledelse, at der er en kultur, hvor man føler, at man kan snakke højt og blive passet på, siger Kasper Holten.

- Har I fejlet som ledelse?

- Man vil selvfølgelig altid ønske, at man kan passe på sine medarbejder i enhver situation, men mit fokus er på, at vi tager os af de medarbejdere, der har været ude for det her. Det er tegn på forandring, og fokus skal være på, at vi kan opdage det her tidligere ved at tale højt om det.

Klar politik om krænkende adfærd

Den pågældende koreograf var i 2020 genstand for en undersøgelse i Royal Ballet i London efter anklager om krænkende adfærd, og som følge af undersøgelsen er han ikke længere ansat.

Siden har Det Kongelige Teater aktivt søgt dialog med egne medarbejdere, der har arbejdet sammen med koreografen. Den proces har nu ført til, at teatret har aflyst den kommende forestilling.

Det Kongelige Teater har en klar politik imod krænkende adfærd, og teatret har igennem længere tid arbejdet med at skabe tryghed for, at medarbejdere kan stå frem med oplevelser af krænkende karakter.

- Hvordan forholder ledelsen sig i forhold til deres rolle - både i denne sag og i at sikre, at der ikke sker krænkelser fremadrettet?

- Det handler om at skabe en kultur, hvor der er tillid, og hvor medarbejderne føler, at de bliver taget alvorligt af ledelsen. Vi håber, at denne sag er med til at vise, at vi tager det alvorligt. Vi har en tydelig politik - vi vil forebygge krænkende adfærd og tale med hinanden, siger Kasper Holten og håber på, at den tragiske sag kan være en del af den kulturforandring, der er i branchen.

- Igangsætter I undersøgelser af, om der er flere sager om krænkelser, eller opfattes det som et enkeltstående tilfælde?

- Det her er heldigvis et udtryk for, at vi gennem længere tid har arbejdet med at tale ret intensivt og højt om, at krænkende adfærd er uacceptabelt. Vi ser desværre fra tidligere sager, at der i vores branche har været problemer med krænkelser, siger Kasper Holten.