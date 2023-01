Efter lang ventetid: Berømt dansk lig er flyttet

Han har været død i omkring 2400 år, men alligevel flytter han af og til bolig.

Moseliget Tollundmanden har således endnu engang fået 'ny grav'.

Det skriver TV 2, hvor du også kan se en video fra første del af dissektionen af Tollundmanden her.

Nu er han 'stedt til hvile' i en ny glasmontre på Museum SIlkeborg, efter at have boet i sin tidligere montre samme sted i omkring 30 år.

Dermed kan han atter besøges af publikum, der har måttet undvære ham siden november i fjor, men vejen dertil har været lang.

Der er således mange ting, der under sådan en flytning kan gå galt, når der er tale om så gammel en herre, og forarbejdet har været i gang i mange måneder.

Museumsdirektør Ole Nielsen jubler på TV 2 over, at det gik godt, da bl.a. kroppen skulle flyttes, og han kalder dagen forleden, hvor flytningen var en realitet, for 'en festdag'.

Tollundmanden har været død i 2400 år, men lever stadig i danskernes bevidsthed. Hundredetusindvis af gæster har de sidste mange år besøgt ham på hans hvilested i Silkeborg. Foto: Morten Langkilde

- Vi kender ham godt og er vant til at håndtere ham, men man har lidt ekstra adrenalin i årerne, når vi skal have ham ud af montren, og når vi skal håndtere ham. Jeg vil ikke være ham, der gik over i historien som ham, der kom til at tabe Tollundmandens hoved, siger Ole Nielsen til TV 2.

Tollundmanden er godt nok som bekendt død, men han holder alligevel housewarming. Museum Silkeborg byder nemlig indenfor 3. februar, hvor man fejrer, at han er flyttet med succes til ny montre.

Dog kunne publikum se moseliget igen allerede fra i går fredag 27. januar.