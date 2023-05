Efter massive rygter: Medie søger konkursbeskyttelse

Det digitale medie Vice har alvorlige økonomiske problemer.

Faktisk ser det så skidt ud for det før så succesfulde canadiske medie, at Vice Media nu formelt har søgt om konkursbeskyttelse - en såkaldt chapter 11, som på dansk kan sammenlignes med en rekonstruktion.

Det skriver blandt andre Deadline med henvisninger til oplysninger fra de amerikanske myndigheder.

I ugevis har alverdens medier på baggrund af unavngivne kilder kunnet oplyse, at Vice var tæt på konkurs, og nu står det altså skåret i sten, at rygterne talte sandt.

Ansøgningen om konkursbeskyttelse er et led i en plan om at få medievirksomheden tilbage på ret køl, hvor man håber at kunne sælge andele af virksomheden.

Ifølge Deadline tæller investorerne, som vil udgøre den nye ejerkreds, Fortress Investment Group, Soros Fund Management og Monroe Capital. Tilsammen giver de Vice en kapitalindsprøjtning på 225 millioner dollars, som svarer til omtrent 1,7 milliarder danske kroner.

Vurderet til milliarder

Vice buldrede frem på mediemarkedet, efter det startede som et punkmagasin for 20 år siden.

På få år lykkedes det Vice at skabe succes med at ramme den yngre målgruppe, som mange etablerede medier i årevis har kæmpet for at få fat i.

Mediet voksede med rekordfart og åbnede redaktioner over hele verden, et filmstudie og reklamebureau og havde sit eget show på streamingtjenesten HBO.

Efter at have investeret flere hundrede millioner dollars i Vice overvejede Disney at købe mediet for over 3 milliarder dollars tilbage i 2015. Få år senere, i 2017, blev mediet vurderet til at være 5,7 milliarder dollars værd. Det svarer til knap 40 milliarder kroner.

I ansøgningen om konkursbeskyttelse er Vice ifølge Deadline værdiansat til mellem 500 millioner dollars og 1 milliard dollars ud fra en vurdering af virksomhedens aktiver og passiver.