Efter pigekors-erstatning: - Handler ikke om penge

22 tidligere medlemmer af DR Pigekoret får erstatning for de krænkelser, de var udsat for i koret. Ekstra Bladet har talt med nogle af kvinderne, som er glade for, at sagen nu er afsluttet

Tirsdag meldte DR ud, at 22 af de tidligere medlemmer af DR Pigekoret, som under deres tid i koret var udsat for krænkende adfærd i form af seksuel chikane, får erstatning.

Ekstra Bladet har i den forbindelse talt med nogle af de tidligere medlemmer af pigekoret, som også stod frem i Ekstra Bladet med deres historie i juni 2021.

En af dem er Kirsten Palmbo, som blev oplevede krænkelser begået af den tidligere chefdirigent Tage Mortensen.

- Jeg har det virkelig godt. Min personlige sag er 50 år gammel, og derfor har jeg haft masser af tid til både at rase og lægge forbandelser alverdens steder. Og jeg vil sige, at erfaringen i sig selv var rystende og påvirkede mig resten af mit liv.

- Men nu er der gået 50 år, og jeg er så glad og så taknemmelig for, at Danmarks Radio endelig har stillet sig frem og har taget det ansvar, som de skulle have taget for 50 år siden, siger Kirsten Palmbo.

Beløbet er ligegyldigt

Erstatningen lød på 25.000 kroner, og DR gør klart i pressemeddelelsen, at de gerne ville have udbetalt flere penge, men at det lovgivningsmæssigt ikke kunne lade sig gøre. Det betyder dog ikke så meget for Kirsten Palmbo.

- Jeg er godt tilfreds med de småpenge, jeg fik udbetalt, fordi det er svært at bedømme efter så lang tid, hvad det er værd, og hvad det ikke er værd. Det har jo ikke noget med penge at gøre. Det var ikke derfor, jeg stillede mig frem i første omgang. Det var simpelthen for at få det overstået i mit hoved. Og til min rædsel fandt jeg så ud af, at der var så mange flere piger, fortæller hun.

- Så beløbets størrelse er faktisk ligegyldig?

- Ja, jeg er taknemmelig for, at jeg får det beløb, jeg får. Og jeg synes, det er rimeligt - for min sag. De andre piger kan jeg ikke tale for, og dem vil jeg heller ikke tale for.

- Men selvfølgelig ville jeg da have foretrukket, hvis jeg kunne have fået dem udbetalt for 50 år siden, siger Kirsten Palmbo.

- Jeg blev hørt

Det handler i stedet om, at hun nu føler, sagen er afsluttet.

- Jeg kan selv få ro på nu og få lagt låg på den her sag. Det var som at få flødeskum ovenpå kagen.

- Selve kagen var, at jeg blev hørt. At jeg endelig fik lov at tale om det med nogen, og at jeg blev anerkendt som at have værende offer for det her. Det var det vigtigste, siger Kirsten Palmbo.

Kirsten Nybye har oplevet psykisk terror under Tage Mortensen som dirigent i DR Pigekoret. Privatfoto.

En værdig håndtering

Et andet tidligere kormedlem, Kirsten Nybye, er også glad for, at sagen er afsluttet. Hun ønsker ikke at oplyse, hvorvidt hun selv har fået erstatning, fordi hun ikke mener, det er væsentligt.

- Det er super godt, at nogle har fået det, og jeg bemærker, at Danmarks Radio siger, at de meget gerne ville have betalt meget mere, men at lovgivningen forhindrer det.

- Jeg synes, det er virkelig værdigt, hvad de gør. Det er super værdigt. Og jeg var så glad for, at hun roste jer (medierne, red.) i den tale, hun holdt. Fordi det, I laver, er også super værdigt, siger hun.

Kirsten Nybye lægger vægt på, at det ikke handlede om penge.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det handlede jo ikke om at få erstatning. Det handlede om, at det ikke skal ske i fremtiden. Det er begrundelsen for alt det, vi har gjort, siger hun.