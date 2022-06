Efter skandaler: Han skal redde Herlufsholm

Herlufsholm har mandag udpeget tidligere højesteretsdommer Jon Stokholm som ny formand for skolens bestyrelse. Han får til opgave at sammensætte en ny bestyrelse.

Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.

Den tidligere bestyrelse trak sig lørdag, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rettede alvorlig kritik mod den i en foreløbig undersøgelsen af skolen.

'Bestyrelsens væsentligste fokus i den nuværende situation er at skabe ro omkring skolen. Det er helt nødvendigt, for at den daglige ledelse og den nye bestyrelse kan arbejde sammen om de tiltag, der skal give yderligere tryghed og god trivsel for vores elever,' siger den tidligere bestyrelsesformand Torben von Lowzow og fortsætter:

'Vi er derfor meget glade for, at Jon Stokholm har påtaget sig hvervet med at sammensætte en ny bestyrelse for Herlufsholm.'

Jon Stokholm gjorde tjeneste som dommer i Højesteret 2003-2021, og nu skal han altså sammensætte den nye bestyrelse, der formelt set skal godkendes af den nuværende bestyrelse, som efterfølgende fratræder.

Jon Stokholm var højesteretsdommer indtil sidste år. Foto: Camilla Schiøler/Ritzau Scanpix

Skandaler på stribe

Skeletterne er væltet frem fra de 500 år gamle skabe, siden TV 2 i starten af maj udgav dokumentaren 'Herlufholms hemmeligheder' og afslørede en lang række kritisable forhold - blandt andet en lang række sager om mobning, krænkelser og vold, som tilsyneladende er blevet ignoreret af skolens ledelse.

Det kostede hurtigt rektor Mikkel Kjellberg jobbet, men bestyrelsen holdt stædigt fast i, at de var de rette til at redde skolens omdømme og få styr på sagerne.

Det ændrede sig dog lørdag aften. Her rettede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) hård kritik mod bestyrelsen og varslede en række sanktioner, hvilket fik dem til at forlade deres poster.

Bestyrelsen slog fast, at de var uenige i STUK-rapporten, men ingen har reageret på Ekstra Bladets henvendelser de sidste dage – trods flere opkald og beskeder og et besøg hos den nu tidligere bestyrelsesformand Torben von Lowzow.

Det vides derfor ikke, hvad de præcis er uenige i.

Nu starter arbejdet så for Jon Stokholm, når han skal sammensætte den nye bestyrelse. De nye folk får dog ikke ansvaret for royale børn, efter kronprins Frederik og kronprinsesse Mary søndag aften klippene båndene til skandaleskolen.

Som en direkte reaktion på STUK-rapporten valgte de, at prins Christian skulle trækkes ud af skolen, mens prinsesse Isabella ikke ville starte efter sommerferien alligevel.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den nye bestyrelsesformand.