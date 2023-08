Efter stjålne punge: Tag bussen!

Det kan nogle gange virke som den nemme løsning at hoppe i en tilfældig bil, der kan transportere dig direkte fra a til b i stedet for at skulle vente på shuttlebusserne på Smukfest.

Og især når det har været en lidt våd start for de tørstige festivaldeltagere.

Men det kan ende med at blive en dyr omgang.

Det fik nogle af festivalgængerne på Danmarks dyreste festival at mærke torsdag aften, da de satte sig ind i de såkaldte pirattaxaer, hvor civile mennesker tilbyder at køre folk for penge.

Det oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi fredag.

- Blandt andet satte en mand født i 1968 sig ind i en pirattaxa klokken 22 torsdag aften, og efterfølgende manglede han sin pung med kontanter og kreditkort, siger han.

Hændelsen fandt sted på Adelgade, som er i nærheden af festivalen.

Annonce:

En lignende situation fandt sted på Skovsvinget 09.30 torsdag morgen, hvor en mand ved betaling fik frastjålet sit kreditkort.

Politiet har ikke været i stand til at finde frem til de to chauffører.

Festivalgængeren Line var eneste kvindelige deltager ved årets såkaldte nøgenkanoløb på Smukfest, men 'det er cool at være nøgen', pointerer hun, mens et par hjælpende hænder smører hendes bagdel ind i glimmer Ved årets kanoløb var der højt humør på Smukfest.

En kraftig opfordring

Og netop af denne årsag vælger politiet også at komme med en kraftig advarsel om at benytte sig af disse pirattaxa, da de har svært ved at opstøve gerningsmændene efterfølgende.

- Vi har fuld forståelse for, at det kan være svært at komme til og fra festivalen en gang i mellem, men vi vil gerne påpege, at det kan være en rigtig dårlig idé at bruge de her pirattaxaer, da de har andre dagsordener end blot at køre folk til og fra festivalen, siger han.

Tyveri på camping

Også på campingpladsen KærligHeden var der torsdag tale om en tyverisag.

Her havde fire udenlandske mænd forvildet sig ind på henholdsvis campingområdet og parkeringspladsen, hvor de gik i teltene for at stjæle blandt andet powerbanks.

Her er de fire mænd blevet sigtet for tyveri samt at træde ind på festivalen uden armbånd.

På festivalens første dag blev seks mennesker dog snuppet med narko, en mand blev slået ned, og lidt for fuld 47-årig mand blev kørt en tur til afrusning af politiet.

Desuden var der syv, der måtte sige farvel til festivalen, da de fik klippet deres armbånd.