Efter tre uger: Roskilde Festival flyder med skrald

Det er nu mere end tre uger siden, at Roskilde Festival nåede sin afslutning, men alligevel flyder det stadig med skrald på pladsen.

Ekstra Bladet var mandag på Dyrskuepladsen i Roskilde for ved selvsyn at se, hvordan der fortsat ikke er ryddet op.

Det skete på baggrund af en artikel hos TV 2 Lorry, der dokumenterede den manglende oprydning.

På pladsen flyder det fortsat med campingstole, telte, glasskår og cigaretskod i store områder, mens der dog i andre områder er blevet ryddet op.

Roskilde Festival skal selv stå for oprydningen på pladsen, men da de har ferielukket,har det ikke været muligt for mediet at få en kommentar. Heller ikke Ekstra Bladet kunne mandag få en kommentar, da vi forsøgte at henvende os til festivalens pressetjeneste.

Der er tilsyneladende stadig en masse skrald på festivalpladsen efter Roskilde Festival. Især i området omkring Dream City flyder skraldet stadig. Foto: Emil Agerskov

Hos Roskilde Kommune oplyser man, at festivalen ganske rigtigt står for oprydningen, og at den skal være helt gennemført til september, men at man havde forventet, de var nået længere på nuværende tidspunkt.

- Jeg er ked af, hvis der ligger så store genstande som campingstole og telte. Det er jeg overrasket over. Det burde være fjernet nu eller i hvert fald senest i næste uge, siger Ivan Hyldested, afdelingschef for veje og grønne områder i Roskilde Kommune, til TV 2 Lorry.

Det er altså meningen, at hele oprydningen først skal være gennemført til september, men at de store genstande som stole og telte burde være fjernet nu.

Foto: Emil Agerskov

Ekstra Bladet ville gerne høre kommunen, om det er en ny aftale, der giver festivalen lov til at lade skraldet flyde helt frem til september, men da man også er gået på ferie i kommunen, har de ikke haft mulighed for at stille op til et interview.

Vi arbejder ligeledes på at få en kommentar fra Roskilde Festival.

Foto: Emil Agerskov

