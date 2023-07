Efter trist nyhed: 'Sker ikke her!'

Ti gæster blev for nylig forgiftet via narko i drinks på Copenhell, men samme problem ser man ikke på Roskilde Festival i år, hvor hverken adspurgte gæster, politiet og divisionschef for sikkerhed kender til konkrete sager

Et øjebliks uopmærksomhed eller letsindighed - og alt kan gå i sort.

Fænomenet drugging spreder sig i det danske natteliv på eksempelvis diskoteker, barer og natklubber med hastig fart.

Og nu er det også nået til festivalerne.

Den stigende tendens ramte for nylig heavy metal-festivalen Copenhell, hvor man efter begivenheden meldte ud, at op til ti personer uforvarende havde fået hældt stoffer i deres øl eller drinks.

Med så mange unge mennesker samlet på ét sted, må Roskilde Festival antages at være et endnu mere oplagt mål for folk med onde hensigter i den retning.

Eller er den?

Politiet har været massivt til stede på årets Roskilde Festival - især ude i campingområderne. Foto: Per Lange

Forældrene er bange

Tilsyneladende er det ikke et fænomen, der har vundet indpas i større stil.

I hvert fald ikke i år.

For selv om de festivalgæster, Ekstra Bladet har talt med, er rørende enige om, at der er masser af stoffer i omløb på området, så har de ikke hørt om drugging på årets Roskilde Festival.

- Jeg har ikke hørt om nogle tilfælde eller selv oplevet noget, siger Line på 25.

Hendes veninde Mathilde, ligeledes på 25, melder dog om bekymring hjemmefra:

- Min mor og far er meget bange for det. De tror, at alle drugger på Roskilde. Der er mange, som har fordomme omkring det.

- Jeg har ikke hørt om drugging i år. men man ved jo godt, der er mange stoffer i omløb. Jeg tror, at man generelt sørger for at drikke sine egne ting. Men hvis jeg stod nede i Dream City og fik tilbudt en drink, så tror jeg ikke, jeg ville drikke den, siger Emma på 24.

Johanna, Clement og Emma har ikke oplevet drugging selv, men de har hørt, at det er sket andre år på Roskilde - dog ikke i 2023. Foto: Kamilla Jul Kiil

Har set coke til fester

Og det har hun måske også god grund til at lade være med. For som veninden Johanna på 20 siger:

- Vi har haft nogle fester, hvor vi er blevet opmærksomme på, at der var nogen i selskabet, som har taget coke. Man ved, det er her.

Det kan Sofie på 25, der netop befinder sig i en camp ved Dream City, skrive under på.

- Jeg frygter det lidt, for jeg er blevet drugged før - på min 18 års fødselsdag, hvor nogen puttede ecstacy i vores vodka. Dog ikke på festival.

- Jeg har ikke oplevet nogen, jeg kender, blive drugged på en festival, men jeg ved, der er mange stoffer i omløb her. Man skal altid være varsom, og jeg giver det en ekstra tanke, hvis jeg har haft en øl stående i en halv time.

Frygter for lillesøster

Michella på 26 er også bekymret:

- Det sker stadigvæk. Det sker, påstår hun - uden dog at have et konkret tilfælde at berette om.

- Jeg har en lillesøster herude i år, og jeg er SÅ bange for, at hun får noget i drinken. Jeg har også selv prøvet det på Roskilde for mange år siden og en enkelt gang i byen. Jeg sætter ALDRIG min kop fra mig, siger hun.

