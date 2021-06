Efter undersøgelse: Aros-direktør stopper med øjeblikkelig virkning

Erlend Høyersten er fortid som direktør på Kunstmuseet Aros og stopper med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Jyllands-Posten.

Direktøren valgte tirsdag at fratræde sin stilling på baggrund af en undersøgelse af arbejdsmiljøet, oplyser bestyrelsesformand for Aros Carsten Fode.

- Jeg er ked af den konkrete sag, men glad for, at han har taget konsekvensen af det, siger formanden.

Han fortæller, at konsulentfirmaet Crecea i sin undersøgelse konkluderer, at der har været organisationsmæssige og ledelsesmæssige problemer, og at der er forekommet krænkelser.

Alle medarbejdere blev informeret om direktørens fratrædelse tirsdag eftermiddag, efter at bestyrelsesformanden havde haft en møde med ledergruppen på museet.

Den hidtidige overinspektør Lise Pennington bliver konstitueret leder fra dags dato, og bestyrelsen iværksætter straks rekruttering af en ny direktør, siger Carsten Fode.

Høyersten har været direktør på Aros siden 2013, hvor han overtog efter Jens Erik Sørensen. Foto: Jens Dresling

Anonym henvendelse

Erlend Høyersten står til rådighed for museet, såfremt det bliver nødvendigt, siger bestyrelsesformanden,

Som tidligere fortalt i Jyllands-Posten iværksatte bestyrelsen for nylig en undersøgelse af arbejdsmiljøet - herunder krænkelser - på museet. Det skete på baggrund af en anonym henvendelse til bestyrelsen i april.

Bestyrelsen afsatte 250.000-300.000 kroner til at hyre konsulentfirmaet Crecea for at få undersøgt de forhold, klagerne er fremkommet med, fortalte Carsten Fode for nylig.

- Denne klage viser, at der er uro på museet. Endnu kender vi ikke omfanget. For at finde ud, hvad der er op og ned, har vi derfor ansat Creceas erhvervspsykologer til at lave en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og krænkelsesmiljøet, hvis der måtte være noget sådant på Aros, sagde han til Jyllands-Posten.

Aros har 220 medarbejdere, heraf 100 fastansatte, og er landets næstmest besøgte kunstmuseum, kun overgået af Louisiana.