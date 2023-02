Efter Will Smith-skandale: Kommer med indrømmelse

Oscarakademiet indrømmer, at de skulle have handlet anderledes, da Will Smith gik på scenen til sidste års show og slog Chris Rock

Skuespiller og oscarvinder Will Smith efterlod verden i chok, da han til sidste års oscaruddeling gik på scenen og stak komiker Chris Rock en lussing efter en joke fra Rock om Smiths kone, Jada Pinkett Smith.

Og hvad der måske synes lige så chokerende set i bagklogskabens lys, er Oscarakademiets reaktion - eller mangel på samme.

Det indrømmer akademiets formand, Janet Yang, ifølge Variety.

- Som jeg er sikker på, I alle kan huske, oplevede vi en hidtil uset hændelse til Oscar. Hvad der skete på scenen, var fuldstændig uacceptabelt, og reaktionen fra vores organisation var utilstrækkelig, siger hun i en udtalelse og fortsætter:

- Vi har lært efter dette, at akademiet må være fuldt ud gennemsigtig i vores handlinger, og især når der opstår kriser, må man agere hurtigt beslutsom og med medfølelse for vores egen og for branchens skyld. Det og intet mindre kan I forvente fra os fremover.

Janet Yang kommer dog ikke ind på, hvad akademiet konkret har tænkt sig at gøre, hvis noget lignende skulle ske.

I dagene efter oscarshowet var der ingen reaktion fra akademiet på Will Smiths skandaløse opførsel.

Først meddelte Will Smith selv, at han trak sig fra sin plads i Oscarakademiet, og først efter adskillige dage meldte akademiet ud, at man havde valgt at fratage Will Smith retten til at deltage i oscaruddelingen ti år frem.

