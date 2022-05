Ekspert: Hemmelig undersøgelse kan være ulovlig

Berlingske Medias topchef Anders Krab Johansen kan have forbrudt sig mod loven i forbindelse med, at han bad firmaet Ulobby om at undersøge medarbejdere og andre mediepersoners adfærd på sociale medier.

Dét fortæller Hanne Marie Motzfeldt til 24syv. Hun er lektor i digital forvaltning på Københavns Universitet og ekspert i databeskyttelse.

Flere af de personer, som er nævnt i rapporten, har ikke kendt til den. Og ifølge Hanne Marie Motzfeldt lever rapporten ikke umiddelbart op til Persondataloven, som blandt andet kræver, at behandlingen af personlige oplysninger har et sagligt formål, og at behandlingen er nødvendig af hensyn til samfundets interesse.

- Når jeg løber reglerne igennem, så er der så mange, hvor jeg tænker, at det ikke hænger sammen, siger Hanne Marie Motzfeldt, som fortæller, at et brud på Persondataloven kan resultere i alt mellem en bøde og en fængselsstraf.

Hemmelig undersøgelse

Mediet Frihedsbrevet beskrev i slutningen af april, hvordan Berlingske Medias topchef Anders Krab-Johansen i al hemmelighed havde bestilt den omtalte undersøgelse i kølvandet på Michael Dyrbys exit som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Undersøgelsen indeholder blandt andet en liste med en række navne, hvis adfærd på sociale medier skulle endevendes. Listen omfattede både chefredaktørerne i Berlingske Media samt en række interne og eksterne journalister og debattører.

I et brev til ledelsen har medarbejdergrupperne i Berlingske Media siden offentliggørelsen kritiseret Anders Krab-Johansen for 'personorienteret overvågning af medarbejderes rolle i dækningen af metoo og Michael Dyrby-sagen'.

Hanne Marie Motzfeldt understreger, at når sådanne undersøgelser skal iværksættes, så er det afgørende, at de ansvarlige inden da sætter sig ned og vurderer, hvordan GDPR-reglerne kan overholdes.

Forundret

Manglen på sådan en vurdering er alene et brud på lovgivningen. Og direkte adspurgt tvivler Hanne Marie Motzfeldt på, at hverken Berlingske Media eller firmaet Ulobby har lavet denne vurdering, inden undersøgelsen af medarbejderne blev lavet.

- Jeg er lidt forundret over den her sag. For der er i hvert fald nogle af reglerne, som de skulle være gået igennem i den her compliance-vurdering, hvor jeg tænker, ‘jeg kan ikke se det’. De har simpelthen glemt at lave den her indledende vurdering. Det er mit bedste bud på, hvad der er sket, siger Hanne Marie Motzfeldt og tilføjer:

- Dét, der foruroliger mig lidt, er, at Berlingske Media har haft et konsulentfirma inde over. De burde have procedurerne på plads.

Afslutningsvist siger hun, at hele affæren ser 'mærkelig' ud for Berlingske Media.

Men skal man tro Anders Krab-Johansen, er der intet mærkeligt ved rapporten.

'Rapporten er udarbejdet og behandlet indenfor rammerne af GDPR, og det er blevet vurderet af husets juridiske ansvarlige. Rapportens formål var at give et overblik over Metoo-mediedækningen i Danmark, hvori husets egne medier indgår,' skriver Anders Krab-Johansen koncernschef i Berlingske Media i en mail.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan flere medarbejdere heriblandt vært på podcasten 'Det vi taler om', Ditte Okman, er i oprør over at være blevet overvåget af ledelsen. Læs den historie her.