Elektrolytter, vitaminpiller og bajere: Sådan overlever du Roskilde

Når der står syv dages festival og fadøls-syndflod på programmet, er det godt at have et par husmorråd med i baglommen

'Hellere bræk' sig end at træk' sig,' lyder det fra en ølbong-bærende, barmavet gut, der tydeligvis ikke er fra Roskilde-egnen.

Det er det første, han råber ad sin lettere pressede kammerat, der netop har slugt indholdet fra ølbongen på rekordtid.

Selvom de opmuntrende ord markerede starten på dette års Roskilde Festival for de to unge gutter, så er der vist ingen tvivl om, at en uge på festival kan gøre det onde ved kroppen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

I Camp Earthquake er der smæk på, men det er hovedingrediensen til at holde en uge på Roskilde Festival. Foto: Kenneth Meyer

Derfor har Ekstra Bladet forhørt sig hos et udvalg af festivalgængerne på Dyrskuepladsen i Roskilde for at blive klogere på, hvordan man - hvis muligt - overlever en uge på festival.

Annonce:

Øl - og masser af det!

Modsat den jyske pendant Smukfest er det tilladt på Roskilde Festival at medbringe massive højttaleranlæg, der er drevet af lastbilbatterier. Altså ikke en lydoplevelse for sarte sjæle.

Men det er ikke noget problem.

For siddende op ad et massivt højttaleranlæg finder Ekstra Bladet Birgitte Pallesen. Til daglig arbejder hun i Jysk, men en uge om året er hun at finde ved det enorme højttalersystem i Camp Earthquake.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De store højttalere på Roskilde Festival kan være din bedste ven til festen og din værste fjende, når du vil sove. Foto: Kenneth Meyer

Og selvom ørerne nok er på overarbejde, bliver de dulmet på den samme måde hvert år, og ifølge Birgitte fungerer det glimrende.

- Det er bare at blive ved med at feste og drikke øl. Masser af dem, fortæller Birgitte Pallesen til Ekstra Bladet.

Mottoet er som skrevet i sten. Og selvom husmorrådet fra Birgitte ikke er særlig moderligt, så er det om noget et festligt et af slagsen. Og der er ingen tvivl om, at der kommer til at være smæk på i jordskælvslejren.

Annonce:

- Klokken 21 slår vi os som regel sammen med en af de andre højttalercamps, og så varer festen ellers bare til ud på natten.

- Og vi har det godt med naboerne, for de er bare med til at feste.

Den medicinale løsning

Næsten skråt over for Camp Earthquake holder Camp 16fed til. Navnets oprindelse kan drengene ikke rigtig huske, og gameplanen for at klare ugens strabadser er lige så uklar.

- Vi har taget elektrolytter og vitaminpiller med.

- Men om det virker på at have det dårligt herude, aner jeg faktisk ikke, fortæller Daniel Gamborg til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Selvom 16fed bor lige over for et dundrende højttaleranlæg, er de fortrøstningsfulde på at klare ugens strabadser. Foto: Kenneth Meyer

Drengene har netop hentet en ramme Somersby, da Ekstra Bladet træder ind under den beskedne camps pavillon.

Deres soundboks matcher faktisk lydniveauet på Earthquakes storladne højttalersystem, men de ved godt, at når mørket falder på, at der skal ekstra remedier til for at lukke øjnene, når campen overfor spiller op til fællessang og -dans.

Annonce:

- Vi har heldigvis allesammen ørepropper med i flere forskellige afstøbninger, siger Daniel Gamborg med et smil på læben.

- Der er jo larm alle vegne, det er umuligt at undgå, så det er nødvendigt med lidt til at dulme støjen.

Og parret op med en god mængde øl og andet godt til ganen står drengene alligevel fortrøstningsfulde tilbage og klar på en uges smadder.

De har jo elektrolytter med.