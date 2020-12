Elitens selvspin

Måske har du også overvejet at oprette en profil på Twitter? Kulturanmelder René Fredensborg har tilbragt to kedsommelige uger på det populære medie

Pia Kjærsgaard har kaldt det 'elitens kloak', samtidig med at @realDonaldTrump på blot ti år har scoret over 88 millioner followers ved netop at skose og sprede fake news om den elite, han må siges selv at tilhøre.

Kort sagt, Twitter er paradoksernes parkeringshus; eliten versus eliten.

Pøbelen er dog med som publikum, når de olierede medieorakler går i kontinuerligt spin og selvsving med maks. 280 tegn, der nailer verden.

Fuldstændig som eliten vel titter med på nationen!, når de vil forarges over folkets kloak.

Forskellen er, at de twitterske ord-gladiatorer mobiliserer deres egen troldehære, et trick som kræver mere end 14 dages såkaldt micro-blogging. Jeg kom således skidt fra start, fordi jeg ingen følgere havde.

Sådan skrev jeg, tilsat de berømmede hashtags, der angiveligt skulle fungere som raketdrevne støttehjul for skarpe holdninger.

Min alt for usjove joke fik tre hjerter.

Desuden kunne Twitter Analytics oplyse, at der var præcis '238 people', der så mit tweet, ud af dem altså kun tre reaktioner. Kun omkring en procent af dem, der overværede min debut, brød sig altså om den.

Så er det sjovere at være Lars Løkke Rasmussen, der udfordrede regeringens officielle rejsepolitik ved at tage til Lanzarote og så ellers prale med det på Twitter.

Her kom selveste udenrigsminister Jeppe Kofod så ind fra venstre for at fluekneppe lille Lars rent moralsk, ovenikøbet med en dybt forarget troldehær af tastaturbrunstige partisoldater i køen bag sig.

Det føg med skyld, skam og dårlig samvittighed fra alle disse åh så fornuftige socialkammerater. For mig lignede det dog mest en uskøn kopi af Mettes management by fear, så jeg gav Løkke et stort, rødt hjerte. Jeg vil også til Lanzarote!

Kortest muligt sagt: Vi er som på alle andre sociale medier i skolegården, men ikke henne på kommuneskolen.

Twitter er mere en slags Bernadotte møder Herlufsholm og parrer sig med Journalisthøjskolens mest skamløst selvhøjtidelige egoer a la Henrik Qvortrup, Peter Falktoft og Søren K. Villemoes.

Fortsæt selv listen, ryst analyseapparatet, og følg alle de journalister og politikere, du heller ikke kan holde ud af se på normalt.

På den positive side er Twitter også lidt af en elefantkirkegård. For eksempel gik Henrik Sass derhen for at tweete præcis fem gange engang i 2011, altså længe før han blev deprimeret og solgte sig selv til Goldman Sachs.

Dette skrevet til skræk og advarsel, hvis du i et svagt øjeblik overvejer at oprette en Twitter-profil. Se, hvordan det gik Sass.

Twitter er ikke Facebook, det er nærmest et asocialt socialt medie.

Du støder ikke konstant på stavefejl og pussenusse-billeder af børn og hunde, og du risikerer heller ikke, at din hyggeracistiske fætter skriver noget outrageous lige under dit politiske røntgensyn, for vi er langt fra den almindelige danskers dårskab og emotionelle udstillingsvinduer.

På Twitter tager man sig selv højtideligt. Nok tager man den sproglige motorcykeljakke på og giver den gas med sine 280 anslag, men indenunder bærer man slips, silkeskjorte og viagra-stikpiller.

Mit næste tweet blev derfor:

Ni likes for sådan et krasbørstigt spørgsmål, hell yeah!

Igen kan man ved et simpelt klik på 'Twitter Analytics' få oplyst, at 764 mennesker så mit tweet, hvorfor Twitter som sådan og især i mit tilfælde følger tidens trend i forhold til nærige likes.

Folk liker simpelthen mindre, skulle jeg mene. Det er nok, fordi de har flere sociale medier at tage sig af, hvilket svarer meget godt til, at jo flere børn man har, jo færre komplimenter får hver enkelt.

Twitter tværer din dårlige statistik lige ud i fjæset på dig. Hvorfor ved jeg ikke, men jeg antager, at djøffere og politikertyper elsker denne form for permanent exit poll-puleri. Så man kan ligesom konstant have et termometer oppe i egen røv, når man holder sine små pressemøder.

Nå, men hvis man kan sige, at Trump har gjort for Twitter, hvad internettet har gjort for pornoindustrien, fik jeg allerede efter to uger lynet helt op. Twitter kræver tid, masser af tid. Du skal opbygge en personlighed, være skarp og sjov på kortest mulige ord. Det er ikke noget for mig at folde mig ind på den måde.

Jeg forsøgte med:

På baggrund af en historie om, at en lokalavis fik forbud mod at citere den populære skuespiller til et pr-arrangement for 'Retfærdighedens ryttere', hvor han sammen med den i øvrigt stærkt overvurderede Anders Thomas Jensen svarede på spørgsmål fra salen.

Tre likes.

Jeg fortsatte:

'Rygtet siger at Mads Mikkelsen er Trump-fan, hvorfor hans management måske har frygtet at han ville sprede fake news og faktaresistens'

To likes.

Alt i alt temmelig nedslående, at man højst kan aktivere to reaktioner på en halv times hjernearbejde.

Som sagt vil man være en rigtig bad ass-twitterbird, så venter det lange, seje træk. Læg dertil, at du ikke aner, om en follower hader eller elsker dig som i tilfældet Trump.

Man kan dog sagtens blokere andre, hvis de forstyrrer ens ekkokammer, men det lader til, at 'først på pletten' er den foretrukne disciplin hos parnasset. Den eventuelt dybere eftertanke fortaber sig i tweet-labyrinterne.

På den led fungerer Twitter glimrende som nyhedsoverblik fra dine favoritmedier og yndlingspolitikere. Det hele er samlet ét sted, du kan tjekke det løbende, og det er majet smart.

Men hvis du selv vil gøre den berømte forskel, tror jeg ærligt talt, at det er hurtigere at gå på gaden og stille op til næste valg.