Endeligt bekræftet: Ukraine deltager

Mandag er det endeligt blevet bekræftet, at det krigshærgede land stiller op ved Eurovision Song Contest - om ikke andet så med en båndet sang

Underholdning og Eurovision handler ikke om politik - og dog.

I ugevis har Ukraine været storfavoritter til at vinde verdens største musikkonkurrence, Eurovision Song Contest, men først mandag er landet officielt bekræftet som deltager i dysten.

Det er arrangørerne af showet, der mandag over for det franske nyhedsbureau bekræfter, at det krigshærgede land stiller til start i konkurrencen, der afvikles i Torino i maj.

- Dette er absolut beundringsværdigt i betragtning af situationen, siger Simona Martorelli, der er Eurovision Executive Producer og fortæller, at Ukraine har opfyldt kravene for deltagelse.

Suspenderet

Der har været en del polemik om Ukraines deltagelse. 16. februar blev sangerinden Alina Pash suspenderet af den ukrainske Grand Prix-arrangør. Årsagen til den 28-årige sangerindes exit skal findes tilbage i 2015. Her overtrådte hun angiveligt ukrainsk lovgivning, da hun besøgte halvøen Krim.

Få dage senere blev landet invaderet af Rusland.

Alligevel har der mellem bomber og angreb fra de russiske naboer været overskud til at finde en deltager til konkurrecen, og nu melder de italienske arrangører, at alle formelle ting er på plads i forbindelse med deltagelsen.

Ukraine stiller med Kalush Orchestra, med den rappe vuggevise 'Stefania'.

Sangen inkorporerer ifølge AFP traditionel ukrainsk musik og inkluderer linjen: 'Jeg vil altid finde vej hjem, selvom alle veje er ødelagte'.

Back up klar

Ifølge Simona Martorelli vil Kalush Orchestra lave en 'back up-video', hvis de ikke kan deltage live.

Sådan en video kræves i øvrigt af alle de deltagende nationer. Danske Reddi måtte optage deres samme aften, de vandt Dansk Melodi Grand Prix i Herning sidste lørdag.

Eurovisions direktion besluttede den 25. februar - dagen efter Rusland invaderede Ukraine - at udelukke Rusland fra dette års konkurrence.