Endnu en skandale: Smadrede DR favoritten?

Melodi Grand Prix 2023 vil gå over i historien som et af de mest utjekkede. Teknikken drillede og kan havde sendt favoritterne ud i glemslen

Det var som at være ombord på Titanic, hvis man lørdag aften havde sat sig til rette for at skærmen for at se Dansk Melodi Grand Prix.

Teknikken i showet sejlede fuldstændigt.

Ikke bare DRs til lejligheden opfundne app gik ned, så seerne kun kunne stemme via sms. DR kludrede også selv i det i en grad, at det kan have fået favoritterne - søstrene fra Eyjaa - til at kuldsejle.

Et helvede: Kræver undskyldning

Hvis seerne ville stemme på deres yndlingssang, skulle de sende en sms - eller stemme via app'en, hvis det virkede - med de tre første bogstaver i sangtitlen på favoritnummeret.

Men i stedet for at skrive 'IWS' for 'I Was Gonna Marry Him', havde DR givet søstrene koden 'STU', der stammede fra Frederik Leopold 'Stuck On You'.

At der var rod i bogstaverne irriterer Anders Fredslund, der er en af folkene bag Eyjaas sang.

- Det er svært at få point, når app'en ikke virker, og DR så skriver forkerte sms-koder på skærmen. Det er en utilgivelig fejl, siger han til Ekstra Bladet og konstaterer, at det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned på lørdag aftens afstemning.

Hos DR kalder programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix, Erik Struve Hansen, det for en menneskelig fejl, at de tre bogstaver var forkerte.

- Det er en menneskelig fejl, men vi har kigget det igennem, og det har ikke påvirket resultatet. Hvad der stod i de tekster, er jeg ret sikker på er nogen fra DR, der har tastet ind. Det er en fejl, og det er vi superkede af, men det påvirkede ikke resultatet.

