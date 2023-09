Endnu et medie i krise: Sjællandske Medier i stor fyringsrunde

I foråret skulle Sjællandske Medier spare omkring 30 stillinger væk, hvilket kostede blandt andet 18 redaktionelle stillinger på tværs af koncernen.

Men nu rammer sparekniven igen. Det er netop blevet kommunikeret ud til medarbejderne på et møde med ledelsen.

Det bekræfter Louise Petterson, ansvarshavende chefredaktør, over for Ekstra Bladet.

- Vi har orienteret om en tilpasningsplan her til morgen, som indebærer, at vi gerne skal spare, hvad der svarer til 15 millioner kroner på den redaktionelle. Det svarer til omtrent 30 stillinger, siger hun og tilføjer:

- Vi kommer til at fratrække nogle stillinger, som ikke bliver genbesat, så det vil sige, at vi lander på omkring 25 stillinger i alt.

Svært annoncemarked

Ifølge chefredaktøren skyldes sparerunden den aktuelle tilstand på annoncemarkedet.

- Ligesom de øvrige danske medier er vi hårdt ramt af annoncemarked, som er brudt sammen. Fra måned til måned og fra kvartal til kvartal kan vi se, at vi falder yderligere i indtjening fra annoncer, så der er et akut behov for at spare, siger hun.

- Det er jo ledelsens ansvar i sidste ende. Mener du, at det her er udtryk for rettidig omhu fra jeres side?

- Vi har at gøre med et globalt annoncemarked, som er i frit fald, nogle taler ligefrem om en 'disruption' i annoncemarkedet. Det, man selv bestemmer over i den situation, er måden, man håndterer det på, og vi har valgt, at vi som virksomhed tilpasser os den virkelighed, der nu er virkelighed. Så kan man altid diskutere, om man gør nok, og det vil der være delte meninger om, siger hun.

For tidligt

Forude venter nu to uger med forhandlinger mellem ledelse og tillidsfolk, og ledelsen er ifølge Louise Pettersson åbne over for frivillige fratrædelser.

- Hvilke konsekvenser får det for jeres læsere?

- Det er for tidligt at sige, hvad det kan få af konsekvenser på enkelte redaktioner og for vores udgivelser, men det er vigtigt at sige, at der ikke nogen revolutioner på vej i forhold til, hvad vi udkommer med, og hvor vi er til stede, siger chefredaktøren og fortsætter:

- Vores ambitioner er uændret høje. Vi vil selvfølgelig gerne have annoncørerne tilbage, men vi skal også sørge for, at folk i endnu højere grad vil betale for det, vi leverer.

Hårdt ramt

Allerede tilbage i efteråret 2022 nedlagde Sjællandske Medier flere stillinger. Her endte det med en fratrædelse for i alt 15 medarbejdere.

Derefter valgte man i foråret at forsøge sig ved hjælp af 'kommuneklynger', som betød, at redaktionerne skulle blive bedre til at hjælpe hinanden på tværs af bygrænserne, da besparelserne ramte nogle redaktioner hårdt ved sygdom og ferie.

De to fyringsrunder kommer i kølvandet på et regnskabsår, som ikke just har været prangende for Sjællandske Medier.

I koncernens regnskab for 2022 var der således et underskud på mere end 90 millioner kroner efter skat.

Ekstra Bladet har været i kontakt med tillidsmanden på Sjællandske Medier, som oplyser, at han ikke har mulighed for at kommentere situationen på nuværende tidspunkt.

