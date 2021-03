Erkender: Det er en kæmpe fordel

Med 37 procent af stemmerne vandt Fyr & Flamme lørdag aften Dansk Melodi Grand Prix 2021.

Den temmelig dynamiske duo vandt med deres 80'er-inspirerede popsang 'Øve os på hinanden'.

Om Jesper Groths kendte skuespiller-ansigt har haft en betydning for deres sejr, har makkerparret et forskelligt syn på.

- Jesper er en kæmpe fordel for det her band. Lige fra starten af, da vi kom ud med vores første nummer, fik det så god medfart, fordi Jesper er et elsket ansigt. Og det er det her jo ingen undtagelse af. Ja, undskyld jeg lige kupper det her, siger Laurits Emanuel om sin musikalske partner, der især er kendt for sin rolle som Bjørn i 'Sygeplejeskolen'.

Fyr og Flamme stod overfor andre kendte ansigter som Thomas Buttenschøn og Chief 1 samt Jean Michel i superfinalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Jubler efter sejr: - For sindssygt

- Jeg vil godt lige kuppe tilbage. Det var den bedste sang, der vandt, og den har Laurits skrevet. Fyr & Flamme er en super underlig kombination. Vores koncerter bliver en form for en fest, hvor vi selvfølgelig bruger, hvem jeg er. Og så Laurits, der er sådan en dieselmotor i det her, siger Jesper Groth og afviser, at det kun handler om at være et velkendt ansigt, hvis man skal vinde Grand Prix'et.

Groth er blandt andet kendt som Bjørn i 'Sygeplejerskolen'. Foto: TV2

- Hvis det handlede om at være kendt, så har både Chief og Thomas (Chief 1 og Thomas Buttenschøn, red) været kendt lang tid før mig, og de unge mennesker kunne have stemt på Jean Michel, siger han og fortsætter.

Sådan fordelte stemmerne sig Fyr og Flamme - 37 procent af stemmerne Jean Michel - 32 procent af stemmerne Cheif 1 og Thomas Buttenschøn - 29 procent af stemmerne

- Folk ville have den gode popsang i år. Det vil de måske ikke til næste år. Men nu vandt vi, og jeg er sikker på, at det ikke er, fordi jeg spiller med i 'Sygeplejeskolen' om søndagen nogle gange.

