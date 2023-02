Et helvede: Kræver undskyldning

Fans af Dansk Melodi Grand Prix er mildt sagt tossede over det show, DR leverede lørdag aften

Det er ikke sjovt at være Grand Prix-fan i Danmark.

Lørdag aften leverede DR det mest pinlige og skandaløse show i mands minde.

De otte artister gjorde, hvad de kunne og leverede fine præstationer. Men DR formåede at smadre showet med teknisk bøvl og en afstemning, der var så sort, at ingen fatter det og alle fortsat må være i tvivl om, hvad pokker der skete.

- Jeg er i chok, siger Morten Madsen fra Grand Prix-fanmediet Eurosong.dk til Ekstra Bladet.

- DR havde lovet os, at vi skulle væk fra det kaos, der var med afstemningen sidst år, og så får vi noget, der er endnu værre, siger han og forstætter:

- En ting er det tekniske bøvl, men ingen forstod jo reglerne. Det var et helvede at komme igennem. Det kan og skal DR gøre bedre og mere simpelt.

- Synes du, at DR skylder seerne en undskyldning?

- Ja, det synes jeg i den grad, siger han.

Til grin

Også Simon Falk, der skriver for Europas største Eurovision-medie, Wiwibloggs, er forundret over det historisk ringe show, DR leverede.

- Det er jo til grin. Der er mange mennesker, der har brugt lang tid på at forberede det her, og så ender det i et kæmpe rod. Det er simpelthen ikke godt nok, siger han.

Det var 22-årige Reiley, der vandt det kaotiske show og derfor skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest.

Han kvitterede med en takketale på engelsk, hvor han fortalte, hvor 'happy' han var.

- I'm so happy. I'm so thrilled, lød det fra den unge verdensborger fra Færørerne.

I alt otte sange var med i den skandaleramte konkurrence, hvor seernes mulighed for at stemme gratis via DRs app og anden teknik drillede, så det er værternes pinlige padleri, man nok husker bedst - eller værst fra showet.

