Eurovision-ekstase: Kvart dansk sejr

Så er spændingen udløst! Italien vinder Eurovision Song Contest 2021.

Gruppen med det danske navn Måneskin var oppe mod Barbie-kloner, uforståelig folklore fra Østeuropa og hårdtslående rock i den 65. udgave af den traditionsrige musikkonkurrence.

Italien har de seneste dage været bookmakernes storfavoritter til at løbe med sejren, så det er absolut ingen overraskelse, at rockgruppen snupper trofæet med hjem til støvlelandet.

Men sejren er ikke kun italiensk - den er også dansk.

21-årige Victoria De Angelis har dansk blod i årerne. Hendes mor er dansker, og hendes far er italiener. Hun er vokset op og bor i dag i Rom, men rødderne til Danmark er i den grad intakte.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet kort før finalen.

- Jeg elsker Danmark, og mit forhold til landet har påvirket min opvækst meget. I Italien har man en lidt mere konservativ mentalitet. Men med min danske baggrund har min familie altid sagt til mig, at det er i orden at være den, jeg er. Jeg skal bare være mig selv, og det har hjulpet mig meget.

Det er ikke kun den danske mentalitet, Victoria De Angelis er vild med. Også musikscenen trækker i hende.

- Jeg er meget knyttet til Danmark. Jeg elsker alle koncerterne og de muligheder, der er for unge mennesker. Det er mega fedt. København er rigtig fed og sjov. Jeg kan godt lide tage til Christiania og sådan nogle steder, fortalte hun.

Victoria De Angelis. Foto: Jonas Olufson

I alt 26 sange var med i finalen i Ahoy Arena i Rottedam, og der var spænding om sejren lige til det sidste.

Det pointmæssige kapløb om douze points stod mellem Frankrig og Schwiez, der kom overraskende godt fra start, da der blev delt point ud fra de 26 landes juryer. Det blev der vendt godt og grundt om på, da seerne afgav deres stemmer.

Det var Tina Müller, der delte de danske point ud. De 12 point fra Danmark gik til Schweiz.

Ét land fik nul point fra både seerne og juryerne. Stakkels Storbritannien, der historisk set hverken klarer sig godt i mesterskaber i pop eller fodbold.

Under showet kunne man konstatere, at Eurovision-moden anno 2021 var sølvkjolen. Flere af sangerinderne var så ens, at de kunne have lånt hinandens klæd ud-tøj til aftenens strabadser på scenen. Men guld er jo også dyrt for tiden.

Grand Prix'et brød på en pose blandede musikalske bolsjer. Fra de klassisk tempofyldte popnumre til den skingre side til falde-i-søvn-sange og en snert af Copenhell.

Sidste års Eurovision Song Contest blev aflyst på grund af corona. I år kunne showet gennemføres med 3500 tilskuere i arenaen, men sygdommen satte desværre alligevel sit præg på Grand Prix'et.

Den islandske lejr i Rotterdam har været ramt af covid-19 og er derfor i isolation. Derfor måtte Daði & Gagnamagnið melde afbud til liveshowet og deres sang, '10 Years', blev i stedet vist på en video.

Også sidste Eurovisions vinder, Duncan Laurence fra Holland, måtte optræde båndet, da han er ramt af corona.

Hvert land har udpeget en jury på fem musikkyndige medlemmer. I den danske sad Jonas Schrøder, Peter Düring, Julie Aagaard, Tanne Balcells og Lise Cabble.

