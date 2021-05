Eurovision ramt af corona: - Vi tager det meget alvorligt

Søndag aften åbner årets Eurovision Song Contest officielt, når der er åbningsceremoni i Rotterdam.

Allerede inden verdens største musikkonkurrence er rigtigt i gang, er popfesten ramt af flere tilfælde af corona.

Lørdag kunne den polske delegation fortælle om et tilfælde af covid-19, og søndag var en person i den islandske lejr ramt.

Alle negative

- Heldigvis er vi alle i den danske lejr testet negativ og har det godt, siger DRs underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, til Ekstra Bladet.

Fra Fyr og Flammes base i Rotterdam fortæller han, at alle omkring den danske duo tager covid-19 meget alvorligt.

- Alle i den danske delegation tager corona megaseriøst, og vi har lavet en pagt om, at vi skal igennem det her sammen uden at blive smittet. Vi er og holder os i vores boble. Vi er på hotellet og ude på arenaen. Ingen går på shopping eller restaurant. Sådan må det være, og vi er helt trygge i det.

Det er arenaen Ahoy, der i år huser Eurovision Song Contest, og her er der hyppige test af alle, sprit i spandevis, krav om afstand og brug af mundbind.

- EBU og hollandsk tv, der arrangerer Eurovision, går meget op i de ret strikse restriktioner. Og det er jo også derfor, at de er fundet og sendt direkte i karantæne, dem der er testet positivt, siger DRs underholdningsredaktør.

Ingen kram

Stemningen i den danske lejr fejler ikke noget, men hele Grand Prix'et er naturligvis påvirket af coronaen.



Normalt er åbningsceremonien en flere timer lang fest ned ad den røde løber, hvor artisterne møder både fans og presse til tætte interviews og krammere. Det kan selvsagt ikke lade sig gøre i år, hvor den røde løber er skiftet ud med en turkis en af slagsen og ingen nærkontakt.

Det er torsdag, at Fyr og Flamme skal synge deres 'Øve os på hinanden' foran millioner af seere og heldigvis også et par tusind tilskuere i Ahoy.

Eurovision Song Contest finder i år sted 18., 20. og 22. maj. Danmark er i den anden semifinale - altså torsdag 20. maj. Den store finale finder sted lørdag 22. maj. Det hele sendes live på DR.

Ekstra Bladet live-dækker den danske semifinale og naturligvis også finalen.