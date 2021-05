Eurovision ramt af corona

En fra det polske Eurovision-hold er testet positiv med corona. Det betyder at det polske hold ikke vil være at finde til åbningsceremonien søndag

Nedtællingen til Eurovision Song Contest er for alvor i gang, og Fyr og Flamme skal forsvare de danske farver med sangen 'Øve os på hinanden', men et af deltagerlandene er nu blevet ramt af corona og må derfor i isolation.

Det skriver Eurovision i en pressemeddelelse.

'Under et rutine-tjek inden ankomsten ved Eurovision Song Contests arena lørdag 15. maj blev et medlem af den polske delegation testet positiv med covid-19', lyder det i pressemeddelelsen.

Det er 65. udgave af den europæiske sangkonkurrence, som i år bliver afholdt i Ahoy Arena i Rotterdam.

Personen, som er blevet testet positiv med corona, er gået i isolation og befandt sig sidst i arenaen torsdag, men i trit med sikkerhedsproceduren skal flere fra den polske delegation nu have foretaget PCR-test og skal derudover i karantæne.

Det betyder også, at det polske Eurovision-hold ikke vil være til stede ved åbningsceremonien 'det turkise tæppe', som løber af stablen søndag.

Eurovision skriver yderligere, at de forsøger at afholde det store event så corona-venligt som overhoved muligt og i samarbejde med de hollandske myndigheder netop for at undgå smitte.

Eurovision Song Contest finder i år sted 18., 20. og 22. maj. Danmark er i den anden semifinale - altså torsdag 20. maj. Den store finale finder sted lørdag 22. maj. Det hele sendes live på DR.

Ekstra Bladet live-dækker den danske semifinale 20. maj og naturligvis også finalen.