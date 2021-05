Eurovision rykker til USA: Nu kommer American Song Contest

De 50 amerikanske stater skal fra 2022 også dyste i at lave den bedste musik

I næste uge skal Fyr & Flamme forsvare de danske farver og forsøge at synge sig til tops ved Eurovision.

De europæiske lande - og siden 2015 også Australien - har siden 1956 kæmpet i sangkonkurrencen, og nu er det amerikanernes tur. Her har NBC købt rettighederne til at sende 'American Song Contest', oplyser EBU, der står bag Eurovision.

Showet skal for første gang finde sted i 2022, hvor 'alle 50 stater, fem amerikanske territorier og landets hovedstad, Washington, DC skal forsøge at vinde landets stemme med den bedste originale sang,' lyder det.

'Eurovision Song Contest er det største live-musikevent i verden, og det er en stor ære at føre det til USA og gøre vores drøm om at lave American Song Contest til virkelighed på NBC. Det er overvældende at stå ved begyndelsen af en amerikansk arv, og det bliver ikke mere spændende en det,' siger folkene bag Eurovision.

Konkurrencen kommer til at bestå af tre runder i form af en række kvalifikationer, derefter semifinaler og til sidst den store finale, hvor vinderen kåres.

Planen om at sende Eurovision til USA har flere gange været luftet - senest i august sidste år, hvor det forlød, at det skulle sendes ved udgangen af dette år.

Sådan kom det dog ikke helt til at gå, men nu står det altså klart, at det sker. Dog først i 2022.