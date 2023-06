Event-konkurs: Undersøger mystisk handel

Eventmanden Peter Bindner påstår under sin konkurs, at han har opfindelser for et trecifret millionbeløb. Nu vil advokaterne undersøge en handel, hvor han har solgt ti procent af en opfindelse for 23 millioner kroner til sin samlever

Den konkursramte eventarrangør Peter Bindner har ifølge eget udsagn skabt opfindelser for et meget højt millionbeløb.

Det gælder blandt andet den såkaldte BalanceBomBom, som han vurderer til at være mere end 185 millioner kroner værd.

Og så har han været så gavmild at sælge ti procent af den for over 23 millioner kroner i en 'bemærkelsesværdig' handel med den virksomhed, han også påstår at have købt sine svinedyre busture igennem, som sikrede ham 12 millioner kroner i coronastøtte - hvoraf man nu kræver 10,7 millioner tilbagebetalt.

Millioner i vente

Efter Peter Bindner er gået konkurs, har kurator gennemgået boet for at finde ud af, hvad der kan sælges for at dække gælden, der sammenlagt løber op i lidt mere end 34 millioner kroner på nuværende tidspunkt, men der kan komme flere krav.

Kurator i konkursboet er Cathrine Zittan fra Kammeradvokaten, og af hendes første redegørelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at Peter Bindner havde en række opfindelser, som han selv mener er meget værdifulde.

Svinedyre ansøgninger

Peter Bindner skylder Slots- og Kulturstyrelsen 10,7 millioner kroner, som han har fået udbetalt for meget i coronastøtte.

Det skete på baggrund af ansøgninger, hvori han påstod, at det kostede ham 24 millioner kroner at køre en åben bus otte ture rundt i de fire største danske byer og spille musik gennem taget.

For de ansøgninger fik han det maksimalt mulige beløb i støtte, nemlig 12 millioner kroner.

Men da Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende ville have at vide, hvad pengene var gået til, fremviste Peter Bindner fakturaer på køb af pakkeløsninger hos et selskab ved navn Event Fantastic.

Det selskab er ejet af hans samlever og mangeårige ansatte i PB Action, Eva Lindblad Pedersen, som kort før corona var stoppet med at arbejde for ham.

Siden har han nægtet at udlevere supplerende oplysninger om de afholdte udgifter med henvisning til, at der er tale om en underleverandør.

En mystisk julehandel

Der var altså sammenlagt lavet pakkeløsninger for lidt mere end 24 millioner kroner, og af udskrift fra retsbogen i Skifteretten i forbindelse med Peter Bindners konkurs fremgår det, at han tidligere har forklaret Skattestyrelsen, at betalingen var sket af tre omgange.

To kontante betalinger på henholdsvis 300.000 kroner og 1.300.000 kroner i oktober og november af 2020, mens der 23. december samme år blev indgået en lille julehandel, hvor Event Fantastic købte ti procent af opfindelsen BalanceBomBom for 23.230.750 kroner. Inklusiv moms.

Skifteretten konstaterede følgende i kendelsen:

'Opfindelsen BalanceBomBom er efter det til sagen oplyste endnu ikke markedsført, der er ikke udstedt patent, og værdiansættelsen er Peter Bindners egen. Det er skifterettens vurdering, at betalingsaftalen fremstår bemærkelsesværdig, samt at Peter Bindner ikke ved at indskyde en underleverandør kan undvige at dokumentere de faktiske omkostninger ved de afholdte aktiviteter.'

Da kurator i skifteretten procederede for, at Peter Bindner skulle tages under konkursbehandling, var det med henvisning til, at man ville undersøge den mystiske handel, og hvorvidt nogle betalinger til Event Fantastic er omstødelige.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Bindner, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.