Fadøls-fest for få: Tam fejring

Epidemien sætter en kedelig begrænsning for fejringen af Grand Prix-sejren. Men fejres skal den!

Dansk Melodi Grand Prix er normalt lig med en seriøs efterfest.

Den er aflyst i år. Ligesom alt andet sjovt.

Men fejres skal det nu alligevel, at Fyr og Flamme lørdag aften nappede trofæet foran deres syv konkurrenter og vandt billetten til Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj.

- Jeg kan godt drikke seks mere af dem her, siger Jesper Groth, da Ekstra Bladet sent lørdag aften møder de danske Grand Prix-vindere over en øl på Teams.

Solidt plantet i en sofa taler Fyr og Flamme med pressen gennem en computer - sådan som coronarestriktionernen nu foreskriver det.

Fyr og Flamme vandt Grand Prix'et med 37 procent af stemmerne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Jubler efter sejr: - For sindssygt

Sådan en festaften kan det virke lidt tamt, at man ikke kan give den fuld gas.

- Men den slags brokker vi os ikke rigtig over. Det er virkeligheden, som den er nu. Det er sådan, det her Grand Prix bliver husket, og det kan vi ikke gøre så meget ved, siger Jesper Groth.

I hans lejlighed er der planlagt en fest, men kun for meget få, fortæller han.

Storfavoritter vinder Dansk Melodi Grand Prix

- Det bliver fejret, som det kan. Hjemme i min lejlighed har de skaffet et fadølsanlæg. Vi bliver ikke så mange, og dem, vi primært savner en dag som i dag, er vores familier, siger Jesper Groth og fortsætter.

- Laurits er far til to. Jeg har min søster og svoger. Mine forældre er et andet sted, men det havde været fantastisk, hvis de havde været blandt publikum i aften.

- Men få mennesker til et fadølsanlæg, lyder da heller ikke så tosset, konstaterer Ekstra Bladets journalist.

- Nej, griner han.

Danske hitmagere med i Grand Prix'et

Fyr & Flamme har allerede flere hits i bagagen. Mon ikke mange kan synge med på 'Menneskeforbruger' og 'Kamæleon'. Blandet andet derfor var de bookmakernes favorit til at tage trofæet med hjem fra DRs Studie 5, der dannede rammen om Grand Prix'et.

Det var med det stærkt 80'er-inspirerede nummer, 'Øve os på hinanden', at makkerparret sikrede sig sejren.

Thomas Treo har anmeldt Dansk Melodi Grand Prix 2021, og står det til ham, behøver der ikke komme en 2022-udgave af showet. Læs hans anmeldelse her(+)